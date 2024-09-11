'Он считал деньги'. Украинская певица, которую в свое время пристыдили за эротический клип, раскрыла причины ссоры с продюсером Владимиром Бебешко

Украинская певица, известная своими хитами "Булочка", "Омана" и "Смайлик-кохайлик" СолоХа рассказала, какие перипетии заставили ее разорвать сотрудничество с продюсером Владимиром Бебешко. Она пожаловалась на невозможность реализовать свои желаемые проекты и проблемы с финансированием. Впрочем, сейчас артистка работает одна и самостоятельно выбирает направление песенной карьеры.

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СолоХа рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA, что осталась в теплых дружеских отношениях с Бебешко. Они знакомы уже 8 лет и вместе работали над скандальным эротическим клипом певицы под названием "Булочка".

"Мы работали на очень классных условиях. У нас было 50 на 50. Хотя я знаю, что это большая редкость. Я хотела расти, я хотела, чтобы со мной работали живые музыканты. А Вова... Он больше деньги считал. Говорил, что музыканты – это надо студию арендовать, людям платить, делиться гонорарами. Я же отвечала, что живой бэнд – это другой уровень. Так и начались наши споры. Какие-то песни мне начали не нравиться, которые он мне давал. Но главное, что мы остались в хороших отношениях", – объяснила певица.

Около 2,5 лет – именно столько СолоХа строила музыкальную карьеру с продюсером, прежде чем уйти в свободное плавание самостоятельно. В работе с Бебешко певица писала песни, которые часто "крутили" на музыкальных каналах.

"Мы с Вовой поработали где-то два, два с половиной, до трех лет вместе. У меня была очень большая активность на телевидении. Я была постоянно в хороших ротациях и уже сделала себе определенное имя, – вспомнила артистка и добавила, что благодаря этому значительно легче смогла продолжить карьеру самостоятельно: – Мне было легче, потому что я уже работала. Я не остановилась и сразу сняла клип "Зірка Інстаграму". Кстати, для того, чтобы его снять, я продала свою квартиру в Киеве".

Как уже отмечалось, СолоХа с Бебешко вместе работали над скандальным клипом и песней "Булочка" в 2017 году. Тогда певицу застыдили в сети, но продюсер хит называл "сладким гимном", заряженным на любовь.

"Песня "Булочка" – это сладкий гимн, заряженный исключительно на любовь. Прежде всего к своему телу. А идея видео максимально открывает красоту украинской домохозяйки, и превращает ваш дом на райский уголок", – комментировал он в YouTube.

Читайте полное интервью певицы СолоХи на сайте OBOZ.UA в пятницу, 13 сентября.

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