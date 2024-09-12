'Это лень'. Самая спортивная певица Украины раскритиковала фигуры Зарицкой и alyona alyona

Известная украинская поп-певица СолоХа, которую считают одной из самых спортивных звезд отечественного шоу-бизнеса, рассказала о своем негативном отношении к бодипозитиву. Она подвергла критике фигуры Александры Зарицкой, известной под псевдонимом KAZKA, и ALYONA ALYONA, поскольку убеждена: в теле с лишним весом нет здоровья.

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Эксклюзивно для OBOZ.UA исполнительница треков "Булочка" и "Смайлик-кохайлик" рассказала, что, по ее мнению, бодипозитив это оправдание лени. Знаменитость призвала аудиторию не пренебрегать спортом, даже если нет возможности посещать тренажерный зал.

"На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди, а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", – выразилась певица.

По мнению СолоХи, современные знаменитости, утверждающие, что им удобно жить в своем весе, имеют не самые лучшие показатели здоровья.

"Как бы солистка KAZKA и alyona alyona не говорили, что им комфортно в этом теле, хорошие анализы, я уверена, что они не хорошие", – отметила исполнительница.

Называя себя самой спортивной певицей Украины, СолоХа акцентировала внимание на том, что постоянно снимает свои тренировки. Она отметила: в роликах показывает, как правильно выполнять те или иные нагрузки даже в домашних условиях.

"Похудение хотя бы на 3-4 килограмма поможет легче жить, легче ходить, легче танцевать, легче дышать, любовью заниматься легче, наконец! По меньшей мере", – сказала артистка.

Читайте полное интервью певицы СолоХи на сайте OBOZ.UA в пятницу, 13 сентября.

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