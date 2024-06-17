Руслан Сеничкин раскрыл гонорары Ани Лорак и 'ВИА Гры' в начале 2000-х и признался, почему Янукович устроил ему истерику

Известный украинский телеведущий программы "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин в молодости, когда он искал свое призвание на телевидении и во всем, что было связано с шоу-бизнесом, сотрудничал с предательницей Ани Лорак, которую до сих пор высоко ценят в России, и трио "ВИА Гра", которые уже давно распались. В 2003 году их расценки уже достигали небес.

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Звезды часто показывали свое тщеславие, о чем Сеничкин сейчас вспоминает с улыбкой, а даже сам предатель Украины Виктор Янукович, который был президентом в 2010 – 2014 годах, мог устроить истерику телевизионщикам через ограниченное эфирное время. Об этих ситуациях ведущий вспомнил в интервью Алине Доротюк.

Сеничкин рассказал, что начинал свою карьеру с работы на радио, но в 2003 году неожиданно быстро уволился оттуда и по совету директора первой радиостанции в Днепре отправился зарабатывать деньги пиарщиком у известных артистов.

"Я покинул вообще все, что касается СМИ, я иду в шоубизнес, в котором я ничего не понимаю, и я становлюсь пиар-менеджером, а затем пиар-директором. Через полмесяца я организовую два концерта группы "ВИА Гра", Валерия Леонтьева, Николая Трубача, Михаила Жванецкого... Ани Лорак еще была. Я понял, как договариваться о звезде, как проходят эти торги: она приезжает в Днепропетровск [ныне Днепр], если она здесь, то я ее перехвачу за какой-то гонорар немного меньше, потому что она там выступает. Я ведь ее могу заманить в наш клуб, а это будет меньший гонорар. Я договариваюсь с Фалесой [Юрий Фалеса – продюсер Ани Лорак], а он говорит: "3000$". А это 2003 год, а где мне деньги взять", – вспомнил телеведущий.

Он рассказал, что удавалось даже уговорить выступать группу "ВИА Гру", но нуждались они в еще больших деньгах. В обязанности Сеничкина также входили все организационные вопросы, что невероятно утомляло.

"Вместо Лорак – "ВИА Гра". Надо встретить, поселить в отеле, привезти на саундчек, снова поселить, покормить. Это трэш. Пол года [проработал пиар-менеджером] и вернулся на радиостанцию. Разочаровался. На гонораре "ВИА Гры" за 7000$ в тот золотой состав (Мейхер, Брежнева и Седакова)", – признался ведущий.

Впоследствии он работал журналистом и ведущим новостей на телеканале "Интер" и испытывал немалые проблемы с политиками, в том числе даже тогдашним почти президентом Украины Виктором Януковичем. Из-за пророссийских руководителей Сеничкин не мог мириться с политикой канала, поэтому уволился вскоре до того, как должны были состояться выборы президента.

"Янукович потом появляется. Нас возили в Межигорье и закрывали в отдельном бусике для того, чтобы мы не увидели полностью хонку. Нас отдельно везли на отдельную территорию с закрытыми окнами, чтобы не увидели владения полностью. Янукович выбрасывал микрофон, потому что тайминг и, потому что ему не понравилось, что его 40-минутное интервью порезали. А ему потом доказываешь: Виктор Федорович, вы понимаете, что такое эфир и что такое 40 минут?" У нас программа 40 минут идет. [В ответ:] "Вы меня порезали, мне это не понравилось", – сказал он и добавил: – Для того, чтобы не участвовать в выборах Януковича, я уволился из "Интера". 30 декабря 2009 был мой последний эфир".

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