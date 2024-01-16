'Миф о сильном мужчине существовал только в песнях'. Известный режиссер объяснил, почему Олег Винник не сможет отбелить испорченный образ

Украинский певец Олег Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость.Такое мнение высказал режиссер и продюсер Олег Боднарчук в интервью OBOZ.UA.

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Режиссер-постановщик уверен, что "в будущем эти два полюса уже не сшить". По его мнению, Олег Винник уже не сможет иметь в Украине ту аудиторию, которая была лояльна к нему перед вторжением.

Напомним, до полномасштабной войны певец Олег Винник был одним из популярнейших исполнителей в Украине. В интервью СМИ продюсер исполнителя Александр Горбенко, рассказывал, что менее чем за $100 000 Винник в рекламных кампаниях не участвует. У певца был самый высокий прайс на выступление на новогодних корпоративах – 45-минутный концерт стоил €50 000. Артист также собрал лояльную онлайн-аудиторию в 2,5 млн подписчиков.

После полномасштабного вторжения Олег Винник выехал из Украины в Германию и выпал из публичного пространства. О нем ничего не слышно до сих пор. Единственное интервью, которое дал украинским журналистам артист, состоялось в Берлине.

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома, – говорит Олег Боднарчук. – Последнее и, кажется, единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, какого никаких интервью у Олега не было. И миф о благоразумном, добром, щедром, нежном и сильном мужчине существовал только в его песнях".

"Миф рассеялся. Олег все о себе рассказал, причем он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души. Однако стало ясно, что Винник остался в довоенной реальности, а его аудитория в результате войны обрела другую глубину и мудрость". .Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", – добавил Боднарчук.

Полное интервью с Олегом Боднарчуком читайте на OBOZ.UA здесь.

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