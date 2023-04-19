Продюсер 'Кадетства' назвал заядлого путиниста Корчевникова больным человеком: это абсолютная клиника

Одиозный российский актер и телеведущий Борис Корчевников известен своей слепой и доведенной до радикальности приверженностью к путинскому режиму и кровопролитной войне. Продюсер сериала "Кадетства", благодаря которому и прославился путинист, сыграв в нем роль кадета Синицина, Александр Роднянский считает такой фанатизм – поведением больного человека. Украинский кинематографист не понимает, в какой момент Корчевников сошел с ума, но убежден, что тот вместе со всеми другими пропагандистами понесет наказание за свои деяния.

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Когда-то именно Роднянский дал Корчевникову возможность появиться на ТБ и прославиться, а сейчас актер презирает все украинское и восхваляет оккупационную разрушительную войну. Продюсер поделился мнением о пропагандисте и других его коллегах в интервью "Главкому".

Помимо того, что опальный актер работает на телеканале "Россия-1", где общается с такими же артистами-путинистами о "великой России" и "нацистах в Украине", он также руководит телеканалом "Спас" Российской православной церкви. Религиозный фанатик нередко приезжал на оккупированные украинские территории, чтобы помахать на камеру триколором. Роднянский не сомневается, что у Корчевникова большие проблемы с головой, ведь объяснить его поведение иначе просто невозможно.

"Борис Корчевников – больной человек. Я видел несколько отрывков из выпусков новостей, это уже ненормально. А с другой стороны, почему мы должны на это смотреть и зачем вообще на это обращать внимание? Это ведь уже давно какой-то такой отстойник. Надо о нем забыть .Я не могу найти ответ на вопрос, а что же произошло с Корчевниковым или другими. Есть определенные социально-политические условия. Люди становятся заложниками ситуации и попадают под влияние пропаганды", – поделился своим мнением продюсер.

Роднянский не сомневается, что все рупоры Кремля включительно с Корчевниковым, которые отыграли одну из ключевых ролей в том, что сейчас происходит в Украине, понесут наказание.

"Все время удивляюсь, как это могло произойти. Когда-то я думал, что большинство людей в России, с которыми был знаком, вполне нормальные. Потом смотришь, как кто-то из этих людей зигует и уже так не думаешь… В конце концов, это их личный выбор тоже. За него придется отвечать. То, что они делают – это абсолютная клиника. А Маргарите Симоньян даже в этой клинике комфортно. Она ведь и сама уже верит во все, что говорит", – прокомментировал кинематографист.

Напомним, недавно путинист выдал порцию смехотворного бреда на радость российским пропагандистам и провоенно настроенным россиянам. Пока официальные росСМИ и чиновники согласовывали, кого все-таки "ранила" мифическая ДРГ в Брянской области – мальчика или девочку, – Корчевников уже сочинял "героическую историю" ребенка.

Также OBOZREVATEL писал, как Корчевников разрыдался в прямом эфире шоу пропагандиста Соловьева из-за провала мобилизации в РФ. Артисту стало очень досадно, что многие россияне сбежали из страны.

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