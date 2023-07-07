Привычка горбатиться: Эмма Уотсон, Энн Хэтэуэй и другие звездные красотки, страдающие сколиозом

Привычка сутулиться – не только неэстетично. Головные боли, морщины на шее, желудочно-кишечный рефлюкс, хроническая усталость, боли в пояснице или выпуклый живот часто являются результатом неправильной осанки. Вот почему есть смысл позаботиться об этом.

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Среди знаменитостей встречаются те, которые всегда выглядят изысканно, но изогнутая спина все портит. Даже роскошные наряды не маскируют плохую привычку. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Эмма Уотсон

Британка Эмма Уотсон в свои 33 года достигла высот, которыми не смогут похвастаться и некоторые 60-летние знаменитости. Она – успешная актриса, модель, активистка по правам человека, феминистка и посол доброй воли ООН-Женщины. В 2009 году Эмма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая оплачиваемая актриса десятилетия. Она позаботилась об успешной карьере, а вот о хорошей осанке все же забывает.

2. Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага, которая много лет шокировала публику экстравагантными образами, с возрастом перешла на более спокойный макияж и элегантные наряды. Вот только до сих пор не вылечила сколиоз. Эта звезда миниатюрна. Ее рост –155 см. А неправильная осанка убирает еще 3-5 см.

3. Кира Найтли

Английская актриса и модель Кира Найтли в раннем детстве начала увлекаться театральными постановками и балетом. Ее мама прививала любовь к разным видам искусства. Тогда маленькая Кира вдохновлялась талантом артистов. Но, вероятно, не слишком зафиксировала и то, что все они держали спину ровно. Даже моделинг не помог знаменитости улучшить осанку.

4. Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй не любит носить платья с пышными воланами или полуприталенного кроя. Ее фавориты – нежные коктейльные наряды с обнаженными плечами и спиной. К сожалению, кинозвезда забывает, что именно такой фасон подчеркивает некрасивую осанку. Ослепительная улыбка слегка нивелирует дурную привычку, но камера все видит.

5. Виктория Бекхэм

Британская певица, актриса и модельер Виктория Бекхэм имеет рост 163 см. И без того миниатюрная звезда, наверно, хочет казаться еще меньше. Иногда удачно подобранная одежда скрывает привычку сутулиться. Но чаще – делает акцент на этом.

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