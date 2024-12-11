'Пришло сообщение': Ахтем Сеитаблаев впервые вспомнил момент, когда узнал о смерти отца в Крыму

Актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев вспомнил момент, когда узнал о смерти отца, жившего в Крыму во время российской оккупации. Знаменитости сообщили о потере родного человека сообщением в мессенджере.

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Отец Сеитаблаева умер 23 августа прошлого года. На тот момент актер был в Ирландии. Об этом он сообщил в программе "ЖВЛ".

"В этот момент мы показывали ленту "Додому". В финальной сцене мой персонаж умирает, возвращаясь домой. Вот именно в этот момент 23 августа в Ирландии мне пришло сообщение, что папа ушел из жизни", – рассказал режиссер.

Он не смог попрощаться с родным человеком, ведь тот до конца своих дней жил в Крыму, куда Сеитаблаев поехать не мог. Вместе с отцом там проживала также его мать, ушедшая из жизни в 2021 году.

Ранее в интервью OBOZ.UA актер рассказывал, что родители твердо решили не покидать родную землю даже, несмотря на российскую оккупацию.

"Конечно, я предлагал родителям, которых уже, к сожалению, нет, уехать, – говорит Ахтем Сеитаблаев. – Они отвечали: "Сын, мы не для того приехали, чтобы снова уезжать. Пусть едут они". Папа умер в августе прошлого года. , а мама – в июле 2021 года. Моя мама – актриса, но никогда не работала за профессией. Я ее снимал в своей картине "Хайтарма" – это была ее первая роль.Она мне доверяла как режиссеру, уже к тому моменту верила, что ее сын профессионал".

Как сообщал OBOZ.UA, Ахтем Сеитаблаев рассказал, о чем оккупанты запрещают говорить крымчанам. Режиссер также вспомнил, как крымские татары в свое время возвращались в родной Крым после длительной депортации.

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