'Не только об Украине'. Ахтем Сеитаблаев рассказал, о чем оккупанты запрещают говорить крымчанам

Известный режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, проведший юность в Крыму, рассказал, какие порядки там сейчас царят. На временно оккупированном полуострове долгое время жили родители артиста, которых недавно не стало.

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"Из того, что мне известно, атмосфера там такая, что не только об Украине вспоминать запрещено, а вообще свое недовольство нужно держать при себе, если не хочешь попасть в следственный изолятор, – говорит Ахтем Сеитаблаев. – А если еще о тебе известно, что ты молча, но не поддерживаешь так называемое возвращение Крыма в родную гавань, то тем более".

"Об этом свидетельствует и количество арестов, которые происходят почти каждый день, преимущественно среди крымских татар, потому что хорошо известно, что абсолютным большинством они не воспринимают эту оккупацию, а также считают и чувствуют себя гражданами Украины", – добавил режиссер.

Режиссер также вспомнил, как крымские татары в свое время возвращались в родной Крым после продолжительной депортации. По его словам, никто их не ждал с распростертыми объятиями: "Крымских татар не хотели селить, не брали на работу – это отдельная история. Но когда люди объединяются, поддерживают друг друга, безусловно, у них все складывается. Народ, много лет находившийся под угрозой уничтожения, если хочет выжить, должен держаться друг друга. Это составляющая ДНК. Сейчас мне трудно говорить за всех, потому что не нахожусь в Крыму, но надеюсь, что так все до сих пор".

"На момент активного возвращения крымских татар на историческую родину можно было созерцать такие картинки, – вспоминает Сеитаблаев. – Едешь по дороге, видишь машину с номерами из средней Азии или из Краснодарского края, где тоже проживало много крымских татар. По умолчанию останавливаешься, знакомишься. Что вы? Есть ли, где жить? Если нет – забираешь к себе. Советуешь дома, которые можно приобрести, потому что это было проблемой".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Светлана Косолапова, мама которой проживает в Крыму, объяснила, чем россияне, приехавшие жить в Крым, отличаются от украинцев.

Полное интервью с Ахтемом Саитаблаевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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