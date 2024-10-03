'Сын, мы не для того приехали'. Ахтем Сеитаблаев признался, что потерял папу, и объяснил, почему родители не покинули Крым после оккупации

Известный украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал, почему его родители категорически отказывались уезжать из Крыма после его оккупации Россией. Артист также признался, что в августе прошлого года не стало его отца.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Ранее было известно только о том, что скончалась мама артиста. Субие Налбандова ушла в засветы в июле 2021 года.

"Конечно, я предлагал родителям, которых уже, к сожалению, нет, уехать, – говорит Ахтем Сеитаблаев. – Они отвечали: "Сын, мы не для того приехали, чтобы снова уезжать. Пусть едут они". Папа скончался в августе прошлого года, а мама – в июле 2021 года. Моя мама – актриса, но никогда не работала по специальности. Я ее снимал в своей картине "Хайтарма" – это была ее первая роль. Она мне доверяла как режиссеру, уже к тому моменту верила, что ее сын профессионал".

Семья Сеитаблоева приехала в Крым в 1990 году после долгих лет депортации в Узбекистане. Ахтем говорит, что вернуться на родину – это была заветная мечта его родных. Говорит, что слышал о ней почти каждый день: "Собираешь яблоки в саду, а дед говорит: "Хорошие, но в Крыму лучше". Мои оба деда, возвращаясь с фронта Второй мировой, конечно, поехали домой, а им сказали: "Ваших здесь нет, их депортировали, потому что предатели. И у вас есть 24 часа, чтобы выехать из Крыма, иначе тоже посадим". Они потом три года искали свои семьи".

"Один из дедов добился выделения клочка земли, чтобы разбить огород, – продолжает Ахтем. – И с тех пор ни дня не работал на государство – так сильна была обида. Осушал болота вокруг, носил туда землю, сажал деревья. Вырастил сад, который по территории находился как половина футбольного поля. Урожая хватало на всю большую семью. А у отца было четыре брата, сестра, их дети – все жили рядом. И все их разговоры так или иначе были связаны с Крымом. "Хорошие помидоры в этом году уродили" – "Да, но в Крыму лучше". И мне казалось, что Крым – это сплошной рай на Земле".

Некоторые воспоминания мамы о депортации крымских татар вошли в картину Сеитаблоева "Хайтарма". В свое время женщина с "красным" дипломом окончила музыкальное училище, была одной из первых представительниц крымских татар, которая смогла поступить в театральный вуз в Ташкенте, который тоже окончила с "красным" дипломом. В 1990 году, когда семья Сеитаблаева вернулась в Крым, Субия Налбандова стала преподавательницей вокала и сценического языка в Крымском училище культуры. Затем начала работать в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", где создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телепередачу – "Мерабаньиз, балалар".

В июле 2021 года мама Ахтема Сеитаблаева скончалась. Ей было 83 года. В интервью телеканалу "Дом" артист рассказал о последней встрече с мамой: "В последний раз я мог увидеть с мамой вживую, когда снимался в ленте "Домой", в частности во время съемок на Арабатской стрелке. Я очень благодарен продюсеру этой ленты Владимиру Яценко за то, что съемочный график построили так, что у меня было три выходных дня. Он снял номер отдельно для мамы. Мама – сильный человек, она почти никогда не жаловалась. Мы много разговаривали, гуляли по побережью. У нее был стальной характер. Возможно, именно благодаря этому так много вынесло на себе. Она была ребёнком, когда их депортировали из Крыма".

Полное интервью с Ахтемом Саитаблаевым читайте на OBOZ.UA здесь.

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