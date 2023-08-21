Пришли с оружием убивать украинцев: три знаменитости из РФ, которых ликвидировали в Украине. Фото

В рядах российских окупантов иногда встречаются местные знаменитости, которые решили, что актерской или спортивной славы на родине им недостаточно, поэтому отправились в Украину с оружием, чтобы закрепить за собой еще и звание убийц и террористов. Однако ВСУ успешно их ликвидируют.

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Смерть российских звезд отличается от гибели рядовых солдат только тем, что о первых чаще пишут пропагандисты. OBOZREVATEL решил рассказать, кого из российских знаменитостей уже нет в живых благодаря украинским защитникам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Евгений Колясников

В конце 2022 года Вооруженные силы Украины ликвидировали главного актера российского фильма "Ванька" Евгения Колясникова. К войскам РФ он присоединился добровольно, а избрал для этого группу "Запад-Ахмат".

Оккупанта ликвидировали в селе Марьяновка Донецкой области. По данным пропагандистов, его убила пуля в сердце.

Максим Бархатов

Пятикратного чемпиона мира (2007, 2009, 2010, 2011, 2012) по пауэрлифтингу Максима Бархатова убили вблизи Бахмута в апреле 2023 года. Оккупант-"зек" воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". В мае 2022 года он был приговорен к шести годам строгого режима, но Бархатов решил выбрать другой путь и стать удобрением на украинской земле.

У террориста была семья, которая, вероятно, поддержала решение спортсмена-взяточника убивать украинцев, но вместо этого получила его тело в пакете.

Сергей Увицкий

Еще один россиянин-смертник, пользовавшийся определенной популярностью в своей террористической стране – Сергей Увицкий – был ликвидирован в начале 2023 года. Генеральный секретарь Федерации карате киокушин России (ФКР) служил в добровольческом отряде Российского союза боевых искусств (РСБИ).

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 украинских звездах, которые взяли в руки оружие и отправились на фронт защищать родную землю от российских захватчиков. Среди пополнивших ряды ВСУ после 24 февраля – известные музыканты, актеры, хореографы, режиссеры, художники и т.д.

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