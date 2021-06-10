100 лет со дня рождения принца Филиппа: редкие архивные фото с королевой Елизаветой II

10 июня супругу королевы Елизаветы герцогу Эдинбургскому могло бы исполниться 100 лет. Увы, он не дожил до юбилея всего 9 недель.

Принц Филипп запомнился всем как военный и защитник дикой природы, любитель крикета и поло. За всю жизнь он ни разу не сказал плохого слова о своей жене и не дал ни одного откровенного интервью о частной жизни королевской семьи. OBOZREVATEL решил почтить память герцога и сделать подборку архивных фотографий Елизаветы II и ее покойного супруга Филиппа.

Мало кто знает, что эта пара познакомилась будучи еще детьми, а точнее, когда будущей королеве было только восемь лет. Елизавета и Филипп впервые увиделись на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве.

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Они еще несколько раз встречались, пока в июле 1939 года в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте, где тогда учился Филипп, юная 13-летняя принцесса не влюбилась в 18-летнего моряка. С того времени между Елизаветой и Филиппом велась постоянная переписка.

К Рождеству 1943 года близкие стали замечать, что между принцессой и Филиппом завязался роман. К слову, монаршая семья имела несколько другие планы: на примете были и более удачные партии для дочери. Несмотря на это, молодая пара решила помолвиться втайне.

10 июля 1947 года прозвучало официальное заявление о том, что наследница королевского престола выходит замуж.

Ради женитьбы с Елизаветой Филиппу пришлось пойти на большие уступки. Так, будущий герцог Эдинбургский отказался от всех своих прошлых титулов (он был принцом Греции и Дании), принял британское подданство и даже изменил вероисповедание.

Также ему пришлось отказаться от конфессии греческого православия, чтобы перейти в англиканство.

После женитьбы Филипп продолжил службу в морском флоте Великобритании. Часть, где он должен был служить, находилась на Мальте, поэтому первые годы замужества Елизавета часто ездила к мужу за границу.

В 1952 году умер отец Елизаветы, после чего она стала новой королевой Великобритании. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года.

За десятилетия жизни под прицелом фотокамер супруг Елизаветы II завоевал репутацию умного и острого на язык, стильного, и "не самого романтичного" мужчины в королевской семье. Он не распространялся о личном в интервью, а во время публичных выходов часто шутил о политике.

У Елизаветы и Филиппа в браке родилось четверо детей. Принц Чарльз и принцесса Анна появились на свет с разницей в два года, а третий ребенок, принц Эндрю, родился через целых десять лет из-за новых обязанностей королевы. Еще через четыре года у супругов родился принц Эдвард.

Герцог позволил королеве исполнять свою роль главы государства, а на себя взял роль главы семьи. Для всего мира Елизавета была главной, а за стенами замка она отдавала главенствующую роль Филиппу.

При жизни принц Филипп застал рождение своих четверых детей, восьмерых внуков и 10 правнуков. 11-я правнучка, получившая имя Лилибет – ласковое детское прозвище жены Филиппа, родилась уже после его смерти.

Отметим, что перед похоронами мужа Елизавета решила поделиться неопубликованным фото с герцогом Эдинбургским, сделанным в 2003 году. Супруги тогда устроили пикник на вершине Койлс-де-Мюик в Шотландии. По всей видимости, этот день много значил для королевы.

OBOZREVATEL ранее писал, что появилось несколько архивных кадров с первой встречи принца Филиппа и Елизаветы II. Кроме того, сообщалось, какими были в юности королева Елизавета II и принц Филипп и как развивалась история их отношений в течение 73 лет.