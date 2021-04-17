В сети появилось редкое фото первой встречи принца Филиппа и Елизаветы II

На уникальных черно-белых снимках, датированных 1939 годом, изображены принц Филипп и будущая королева во время игры в крокет.

Министерство обороны Великобритании обнародовало исторические кадры с парой, пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Титулованные особы, чья любовь продлится целых 73 года, впервые встретились в Королевском военно-морском колледже Британии в 1939 году. Тогдашнему принцу Греции и Дании Филиппу было поручено ухаживать за юной принцессой Елизаветой после вспышки эпидемического паротита.

"В 1939 году Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский впервые встретился с Ее Величеством Королевой в Королевском военно-морском колледже Британии. Среди редких фотографий есть одна, на которой принцесса Елизавета и принц Филипп играют в крокет", – говорится в твитах Минобороны Великобритании.

Эти фотографии были найдены в частном семейном альбоме тогдашнего капитана колледжа капитана Ф. Далримпла-Гамильтона. После его смерти фотоальбом попал во владение Королевского военно-морского колледжа Британии.

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