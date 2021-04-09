Любовь длинною 73 года: история отношений Елизаветы II и принца Филиппа

9 апреля мир потрясла кончина принца Филиппа. Он не дожил всего два месяца до своего 100-летия.

Принц Филипп был самым старшим членом королевской семьи и любовью всей жизни Елизаветы II. Они познакомились, когда будущей британской королеве было всего 8 лет. Какой была история любви членов правящей монархии – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Знакомство произошло в 1934 году, когда Елизавете было всего восемь лет, а Филиппу – 13. Известно, что они на самом деле были родственниками, а именно четвероюродными братом и сестрой. Их общие предки — королева Виктория и принц Альберт.

Однако, знакомство произошло на свадьбе греческой принцессы Марины Греческой и Датской и принца Георга в Вестминстерском аббатстве. Тогда Елизавета была еще маленькой и даже не думала о том, какая судьба у нее будет. А вот Филиппу жилось несладко: его мать поместили в психлечебницу после нервного срыва, а отец крутил один роман за другим.

После первой встречи они еще несколько раз виделись на официальных приемах и мероприятиях. Но их чувства начали зарождаться в июле 1939 года, когда Елизавета посетила Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Именно в то время совсем еще юная 13-летняя принцесса влюбилась в 18-летнего моряка. Обаятельный голубоглазый блондин очаровал свою кузину выносливостью, аппетитом и незаурядным юмором. Тогда между подростками завязалась переписка. К Рождеству 1943 года близкие стали замечать, что между 17-летней принцессой и Филиппом завязался роман. К слову, монаршая семья имела несколько другие планы: на примете были и более удачные партии для дочери. Больше всего не был уверен в выборе дочери отец.

Елизавета же в своем выборе нисколько не сомневалась, поэтому когда в конце 1946 года Филипп преподнес ей кольцо, она без раздумий согласилась. Отцу оставалось только согласиться на этот брак и попросить отстрочить его, пока Елизавете не исполнится 21 год.

10 июля 1947 года дворец официально сообщил о том, что наследница престола выходит замуж. После этого Филиппу пришлось отказаться от всех своих прошлых титулов, принять британское подданство и сменить конфессию – из греческого православия в англиканство. Взамен этого накануне свадьбы он получил от отца своей невесты титулы герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

По королевским меркам свадьба Елизаветы и Филиппа была скромной, всего на 2000 гостей. После войны в стране был дефицит, поэтому платье Елизавете с Норманом Хартнеллом (официальным модельером королевского двора) пришлось шить практически самостоятельно, покупая ткань для него на скопленные карточки, и украшая наряд жемчужинами и хрусталем. Макияж будущая королева делала себе сама, а необходимые продукты для свадебного стола присылали дружественные страны в качестве пожертвований.

Стоя у алтаря, Елизавета произнесла традиционную клятву, в которой прозвучали слова о повиновении своему мужу. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, ведь Елизавете предстояло стать королевой. Повиноваться должны ей.

После женитьбы Филипп продолжил службу в морском флоте Великобритании. Его часть располагалась на Мальте, и первые годы замужества Елизавета часто оставляла совсем маленьких принца Чарльза и принцессу Анну в Лондоне и на несколько месяцев отправлялась к мужу.

В 1952 году она стала новой королевой Великобритании, а коронация состоялась в следующем году – 2 июня 1953 года. О смерти отца первым узнал именно Филипп, поэтому он решил сам рассказать весть о кончине отца своей жене прежде, чем она узнает это от кого-то другого.

У Елизаветы и Филиппа в браке родилось четверо детей. Принц Чарльз и принцесса Анна родились с разницей в два года, а третий ребенок, принц Эндрю, родился через целых десять лет из-за новых обязанностей королевы. Так, еще через четыре года у супругов родился принц Эдвард.

Королева прожила с принцем Филиппом 73 года – дольше, чем кто-либо из правящей верхушки. Их семейная жизнь казалась безоблачной, а о проблемах можно судить лишь по слухам. Так, говорили, что Филипп хотел, чтобы жена и дети носили его фамилию, однако королева настояла на том, чтобы наследники были Виндзорами. Только спустя много лет королева согласилась на двойную фамилию Маунтбеттен-Виндзор.

Также часть слухов касалась любовных похождений принца. Ему приписывали романы с журналистками, актрисами и балеринами. Однако, все они так и остались слухами, поскольку Филипп тщательно охранял семью от скандалов. Он говорил: "Моя главная и единственная работа – это никогда не подводить королеву".

Внуки королевы отмечают, что все время принц Филипп был поддержкой и опорой королеве. Увы, 2021 год навсегда лишил Елизавету II крепкого плеча мужа.

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