Дикий ребенок Монако. Почему принцессу Стефанию назвали бунтаркой и как гибель Грейс Келли изменила ее жизнь

Во вторник, 1 февраля, принцесса Стефания, дочь князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 57 лет. В одном из интервью она сказала журналистам так: "Я никогда не думала о себе как о бунтарке. Хотя, конечно, все зависит от того, что вы считаете нормальным".

В детстве ее мама нежно называла "wild child" (из английского – "дикий ребенок"). Ведь принцесса часто нарушала королевский протокол, а когда выросла, имела бурную личную жизнь. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Какой была принцесса в детстве

Грейс Келли, мама юной принцессы, делала все возможное, чтобы ее дочь становилась настоящей леди. Для этого записала ее на занятия по фортепиано, на бальные танцы и секцию гимнастики. Впрочем, Стефания, будучи ребенком, уже начала волновать родителей своим поведением.

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Однажды она призналась папе, что хочет броситься в море с крыши музея океанографии. Тогда князь Ренье III приказал телохранителям внимательно следить за девочкой, а психотерапевта попросил проверить дочь. Врач только развел руками, ведь не смог выяснить причину выходки.

Сама же Стефания с детства не хотела, чтобы ее называли принцессой. Она часто мысленно воображала, что не родилась в своей семье, а ее подбросили.

Автокатастрофа, изменившая жизнь

13 сентября 1982 года жизнь 17-летней Стефании разделилась на "до" и "после". Тогда она вместе со своей мамой ехала в машине. Грейс была за рулем. Когда они проезжали по горному серпантину, на высоте 45 метров, у мамы принцессы произошел разрыв сосуда головного мозга – она потеряла контроль над вождением и случайно направила транспорт в пропасть. В аварии удалось выжить только ребенку.

Когда принцесса вернулась домой, у нее обострилось бунтарское поведение. Стефания набила три татуировки и стала чаще нарушать королевский протокол. Позже она объяснила СМИ свое поведение: "Я осознала, как мне посчастливилось остаться в живых. Я пыталась быть открытой всему новому и говорила себе, что завтра может никогда не наступить. Никто даже не пытался понять мое поведение… Я просто стремилась наслаждаться каждым моментом жизни".

Париж – город свободы

После учебы в школе принцесса переехала жить в Париж. Здесь она почувствовала полную свободу от контроля со стороны отца и его подчиненных. Девушка часто злоупотребляла алкоголем, принимала запрещенные препараты, ходила в мини-платьях и юбках, танцевала в ночных клубах, крутила романы с любовниками и участвовала в мотогонках.

В Париже лишь ненадолго Стефания увлеклась дизайном. Ей удалось стать моделью Dior и сняться для обложек изданий Vogue и Vanity Fair, а затем – создать линию купальников под собственным брендом Pool Position.

Еще одним непродолжительным увлечением девушки стала музыка. В 1980-х годах она записала песни и гастролировала с ними по всей Европе. Ее первый альбом Besoin быстро стал популярным – было продано более 2,5 миллионов экземпляров по всему миру. Но второй альбом Stéphanie по определенным причинам разочаровал публику, так что вокалистка решила покинуть это занятие и переключилась на личную жизнь.

Бурная личная жизнь принцессы

Многочисленные романы принцессы Монако были непродолжительны и всегда заканчивались истерическими припадками девушки. Среди ее избранников были как простые рабочие, так и миллионеры пожилого возраста и сыновья звездных актеров Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо.

В 1991 году Стефания, несмотря на запрет отца, начала встречаться со своим бывшим телохранителем Дэниелом Дюкруэ. Через год стало известно, что она ждет ребенка от своего любимого. Всего у пары родилось двое детей – сын Луи и дочь Полина. В 1994 году князь Ренье III все же согласился на помолвку его дочери с Дэниелом. Они справили свадьбу, но через 18 месяцев развелись. Причиной стала измена со стороны мужа.

Через три года после развода принцесса в третий раз стала мамой. Тогда на свет появилась дочь Камилла Мари. Со временем выяснилось, что отец ребенка – Жан-Раймон Готтлиб, еще один телохранитель Стефании. Отношения они так и не узаконили, так что девушка самостоятельно занималась воспитанием детей.

В 2001 году принцесса Монако познакомилась с женатым дрессировщиком слонов Франко Кни. Любовники быстро решили жить вместе, но не в доме, а в цирковом трейлере (дом на колесах; автомобиль с жилым помещением в фургоне). Здесь в течение года жила не только пара, но дети от предыдущих избранников Стефании. Таким удивительным образом мама показывала своим дочерям и сыну, что другая жизнь тоже возможна: без условностей, которых ожидает от них королевская семья.

После очередного расставания принцесса еще некоторое время крутила роман с португальским акробатом Аданом Лопесом. В 2003 году пара справила свадьбу, но их счастье длилось всего год, после чего они развелись.

Больше Стефания не выходила замуж. С 2004 года она начала заниматься благотворительными проектами, социальной и просветительской деятельностью. Например, по ее инициативе была создана ассоциация "Женщины против СПИДа". Позже принцесса стала сотрудничать с подразделением ООН по борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Новая страница в жизни помогла женщине достичь взаимопонимания со своей семьей и больше времени уделять детям.

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