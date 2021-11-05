Не как в сказке: знаменитые пары, которые умерли в один день. Фото

В сказках влюбленные пары живут долго и счастливо, а затем умирают в один день. Но в реальной жизни все гораздо печальнее: одновременная смерть становится результатом трагических событий.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие знаменитые пары погибли в один день. Кому-то пришлось бежать от папарацци, кто-то попал в аварию, а кто-то – выпил яд.

Кэролин – известная fashion-публицист для Calvin Klein и жена Джона Ф. Кеннеди-младшего, сына президента США Джона Кеннеди.

Пара сыграла свадьбу в 1996 году на острове Камберленд. Через три года влюбленные вместе с сестрой Кэролин, Лорен, отправились в путешествие на частном самолете. Они спешили на свадьбу младшей дочери родного дяди – Роберта.

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16 июля 1999 года пилотом был Кеннеди-младший, ведь досконально знал, как управлять самолетом. В тот день пассажирам не повезло, потому что была низкая видимость. В результате самолет вышел из строя и упал в океан.

В 1996 году принцесса Диана рассталась с Чарльзом, принцем Уэльским. Через год она встретила успешного продюсера Доди. Их отношения развивались очень стремительно, но влюбленные не желали говорить СМИ о личной жизни. Папарацци это не останавливало: они преследовали леди Ди и Аль-Файеда, что и привело к трагедии.

31 августа 1997 года пара села в автомобиль и убегала от журналистов, поскольку те гнались на машине и с фотоаппаратами, чтобы получить "скандальные" снимки. Водитель транспортного средства, где была принцесса и ее любимый, из-за большой скорости потерял управление. Они попали в аварию: Доди погиб на месте, а леди Ди – спустя 2 часа после трагедии. Водителю удалось выжить. Из-за того, что в крови обнаружили алкоголь, его признали виновным и арестовали.

Немецкий диктатор Адольф и Ева познакомились в 1929 году. Тогда девушке было 17 лет, а фюреру – 40. Далее у них долгое время были свободные отношения. Гитлер пользовался популярностью среди женщин, которых он соблазнял благодаря харизме.

В 1945 году пара все же решила пожениться. 29 апреля они обручились. Еву любимый попросил быть в черном, а не белом платье. На следующий день супруги добровольно выпили яд и умерли. Ведь знали, что им не выжить, когда войска их врагов вышли на улицу Вильгельмштрассе (в центре Берлина).

Об этой паре снято немало фильмов, ведь они – романтичные и самые жестокие преступники 30-х годов. Бонни и Клайд познакомились, когда ей было 20 лет, а ему – 21. Отношения длились 4 года, в которые влюбленные "прибавляли страсти" незаконными методами: ограблениями, убийствами, нападениями на тюрьму и т.д.

23 мая 1934 года полицейские организовали засаду, благодаря которой удалось задержать преступников. Правда, безжизненными. По автомобилю, где находилась пара, выстрелили 160 раз.

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