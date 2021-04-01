Принц Гарри считает переезд в США лучшим решением в жизни – СМИ

В СМИ рассказали, что принц Гарри вполне доволен жизнью в США и не жалеет о переезде. Более того, он вовсе не собирается возвращаться на родину – в Великобританию.

Как рассказал инсайдер изданию Us Weekly, герцог Сассекский "чувствует себя освобожденным и воодушевленным началом этой новой главы в жизни". Кроме того, он считает, что переезд в США "лучшее решение, которое он когда-либо принимал".

Отмечается, что Гарри и Меган ненадолго поселились в Лос-Анджелесе с сыном Арчи, прежде чем переехали в более тихий район Монтесито в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Источник добавил, что в то же время принц Гарри волнуется из-за натянутых отношений с родными.

"Гарри считает ситуацию в его семье печальной. Но он говорит, что они с Меган не жалеют о переезде, для них все только начинается", – подытожил инсайдер.

Принц Гарри вместе с Меган Маркл и сыном Арчи

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский принц Гарри, который устроился на работу в компанию BetterUp, оставил мотивационное послание, в котором призвал людей "справиться со всем тем, что им бросает жизнь", и стать "лучшей версией" самих себя.