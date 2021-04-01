Принц Гаррі вважає переїзд до США найкращим рішенням у житті – ЗМІ

У ЗМІ розповіли, що принц Гаррі цілком задоволений життям у США і не шкодує про переїзд. Більш того, він зовсім не збирається повертатися на батьківщину – до Великобританії.

Як розповів інсайдер виданню Us Weekly, герцог Сассекський "почувається звільненим і натхненним початком цієї нової глави у житті". Крім того, він вважає, що переїзд до США "найкраще рішення, яке він коли-небудь приймав".

Зазначається, що Гаррі і Меган ненадовго оселилися в Лос-Анджелесі з сином Арчі, перш ніж переїхатли у більш тихий район Монтесіто в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Джерело додало, що в той же час принц Гаррі хвилюється через напружені стосунки з рідними.

"Гаррі вважає ситуацію в його родині сумною. Але він каже, що вони з Меган не шкодують про переїзд, для них все тільки починається", – підсумував інсайдер.

Принц Гаррі разом з Меган Маркл і сином Арчі

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Окрім іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя придбало власний будинок у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський принц Гаррі, який влаштувався на роботу в компанію BetterUp, залишив мотиваційне послання, в якому закликав людей "впоратися з усім тим, що їм кидає життя", і стати "кращою версією" самих себе.