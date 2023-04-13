Принц Гарри прилетит на коронацию Чарльза III без жены и детей: что он написал отцу

Британский герцог Гарри официально сообщил, что прилетит на коронацию отца Чарльза III 6 мая этого года. Его жена Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет останутся в Калифорнии, США.

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Всей семье отправили приглашение на церемонию по электронной почте. Ответ принца, отрекшегося от королевских обязанностей, не заставил себя долго ждать. Об этом сообщил Букингемский дворец, пишут журналы People (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ответном письме герцог подтвердил, что планирует присутствовать на празднике, однако без своей жены и внуков короля.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет", – говорится в официальном заявлении.

Напомним, что 6 мая пройдет не только коронация. В этот день свой 4-й день рождения отметит сын Меган Маркл и принца Гарри – Арчи.

Журналисты Page Six со ссылкой на анонимного информатора сообщили, что именно из-за детского празднования жена герцога останется в США. К тому же, как утверждают источники, отношения между Меган Маркл и семьей мужа остаются натянутыми.

Однако внуков в важный для себя день Чарльз III все же увидит. Дети его старшего сына принца Уильяма будут присутствовать на коронации, а 9-летний принц Джордж даже выполнит важную миссию.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядят приглашения на коронацию монарха, которые получат 2 тыс. человек. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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