Чарльз ІІІ показал символическое приглашение на свою коронацию: как выглядели открытки Елизаветы ІІ 70 лет назад

Букингемский дворец представил приглашение на официальную коронацию Чарльза ІІІ, какая состоится уже 6 мая этого года. Монарх планирует пригласить около 2 тысяч человек, поэтому к этому вопросу подошли ответственно.

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В иллюстрации на листовке вложили незаурядный смысл. Фото можно посмотреть на сайте букингемского дворца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дизайн приглашения разработал художник Эндрю Джеймисон, который является также иллюминатором рукописей. Он вдохновляется рыцарскими темами легенд о короле Артуре.

Оригинал открытки был создан вручную акварелью и гуашью, а затем рисунок будет воспроизведен и напечатан на карточках с золотой фольгой. Центральным в дизайне является мотив Зеленого человека – персонажа британского фольклора, который символизирует весну и возрождение.

Цветочный орнамент, обрамивший текст, содержит ландыши, васильки, лесную землянику, шиповник, колокольчики и веточку розмарина, а также фауну: пчелу, бабочку, солнышко, крапивника и зарянку. Цветы сгруппированы по три, что означает, что король станет третьим монархом под своим именем, объяснили на сайте.

Приглашение получилось ярким и очень символическим. Интересно, что 70 лет назад мать Чарльза ІІІ подошла к этому вопросу гораздо проще.

Приглашение уже покойной Елизаветы II содержало меньше деталей, а центром композиции был герб Великобритании.

Как писал OBOZREVATEL, согласно сайту британской королевской семьи, церемония коронации – это "повод для великолепия и праздника, но это также торжественная религиозная церемония, которая остается преимущественно неизменной на протяжении тысячи лет". Что о ней известно – читайте по ссылке.

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