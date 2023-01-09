Принц Гарри отговаривал отца жениться на Камилле: журналисты получили скандальные мемуары

Иностранные журналисты ознакомились со скандальными мемуарами британского принца Гарри "Запасной", которые станут доступны в английском переводе только 10 января. В книге описывается жизнь герцога Сассекского после смерти матери – принцессы Дианы – в 1997 году.

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В частности, младший сын короля Чарльза III рассказал, как отговаривал отца жениться на Камилле, как употреблял наркотики, откуда взялось название книги и многие другие скандальные подробности жизни королевской семьи. Самые интересные тезисы опубликовали ряд иностранных СМИ, таких как BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Принцы Гарри и Уильям не хотели второго брака отца

В своей книге герцог Сассекский не отрицает, что они со старшим братом отговаривали отца от брака с королевой-консортом Камиллой. "Мы не думали, что это нужно. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы", – написал Гарри.

Более того, герцог намекнул, что вторая жена отца делилась личной информацией о семье с прессой, поэтому некоторое время он считал ее "злодейкой". Впрочем, братья якобы готовы были простить ей тесное сотрудничество с журналистами и разрушенный брак отца с принцессой Дианой, если "это сделает его счастливым".

Чарльз III при рождении назвал принца Гарри "запасным"

Герцог Сассекский вспомнил, что в 20 лет ему рассказали о том, что при рождении отец сказал своей первой жене принцессе Диане: "Прекрасно. Ты подарила мне наследника и запасного. Ты выполнила свою работу".

Поэтому мемуары принца получили название "Запасной". Можно предположить, что услышанное сильно поразило младшего сына короля.

Принц Гарри употреблял наркотики

По словам принца Гарри, он впервые попробовал кокаин в 17 лет, а после употреблял наркотики еще несколько раз. В колледже он курил марихуану, а в 2017 году попробовал галлюциногенные грибы.

Отношения братьев всегда были натянутыми

В своих мемуарах принц Гарри вспомнил, что его старший брат со школьных лет не выказывал теплых чувств. В частности, он не хотел учиться им в одном колледже и даже приказал делать вид, что они не знакомы.

Все стало хуже, когда герцог Сассекский заявил, что хочет жениться на американской актрисе Меган Маркл. В один из напряженных моментов между родными братьями даже произошла потасовка.

Сейчас супруги не общаются с родными в Британии, ведь, по словам герцога, отец и брат не хотят мириться с парой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в мемуарах "Запасной" принц Гарри рассказал о службе в Афганистане в 2012-2013, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. В то время, как написал сын короля Великобритании Чарльза III, он убил 25 боевиков Талибана.

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