Принц Гарри обвинил свою семью в предательстве и нежелании помириться с ним и Меган Маркл: появились новые громкие заявления герцога

Британский принц Гарри, несколько лет назад отрекшийся от королевских обязанностей и переехавший в США, сделал ряд новых громких заявлений. Он обвинил королевскую семью в том, что они не хотят мириться с ним и его супругой Меган Маркл, а также упрекнул в предательстве.

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По мнению герцога, родные не защищали скандальных супругов так, как всех остальных членов семьи. Об этом стало известно из анонса нового интервью Гарри для ITV на YouTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я хотел бы вернуть своего отца, я хотел бы вернуть своего брата", – сказал принц Гарри после того, как в свет вышла скандальная документалка "Гарри и Меган" о закулисье королевской жизни, а своей очереди ждут не менее провокационные мемуары герцога "Запасной".

Младший братья принца Уильяма заявил, что семья не хочет идти с супругами на контакт, а до того, как пара отреклась от королевских обязанностей, их не защищали, как делали это с другими скандальными членами семьи.

"Поэтому когда последние шесть лет нам говорят: "Мы не можем сделать заявления, чтобы защитить вас", но делают это для других членов семьи, наступает момент, когда молчание становится предательством", – объяснил герцог Сассекский.

Он также добавил, что семья выставляет младшего сына "злодеем" и не хочет примириться с его решением жить с женой в Америке подальше от лондонского дворца. "Мне нужна семья, а не учреждение", – сказал Гарри.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Netflix презентовала трейлер ко второй части скандального документального сериала о британских герцогах принце Гарри и Меган Маркл. Там можно услышать прямое обвинение королевской семьи из уст принца Гарри.

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