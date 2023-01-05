Принц Гарри вспомнил о драке с Уильямом из-за Меган Маркл: назвал герцогиню Сассекскую грубой и проблемной

Принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге "Запасной" о ситуации, которая произошла с ним и принцем Уильямом в 2019 году. Сын принцессы Дианы признался, что его брат напал на него во время ссоры из-за Меган Маркл. Уильям позволил себе применить жестокость, повалив Гарри на пол.

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Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца Гарри под названием "Spare". Он написал в книге, что Уильям пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения и скандалы с королевской семьей в прессе. Затем принц Уэльский назвал Меган грубой, резкой и проблемной. После неосторожной фразы между братьями возникла перепалка.

В ответ на оскорбления, Гарри обвинил Уильяма в отсутствии поддержки, после чего последний напал на младшего брата. Члены королевской семьи были на эмоциях и долго не могли поверить в произошедшее.

"Он поставил стакан воды, назвал меня другим именем, а затем напал на меня. Он схватил меня за воротник, порвал цепочку на шее и толкнул на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной, и кусочки пластика врезались в тело. Я замер на мгновение в шоке, поднялся на ноги и приказал ему убираться" – рассказал Гарри.

Данную ситуацию пытались скрыть от герцогини Сассекской, но Маркл увидела ссадины и синяки на спине мужа. Принцу Гарри пришлось рассказать о нападении, после чего отношения американки и Уильяма полностью испортились.

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