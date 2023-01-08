Принц Гарри признался, что убил 25 ''плохих парней'' в Афганистане: талибы обвинили его в преступлениях против человечности

В своей автобиографической книге "Запасной" принц Гарри рассказывает о службе в Афганистане в 2012-2013 годах, когда он был вторым пилотом боевого вертолета Apache. В то время, как написал в мемуарах сын короля Великобритании Чарльза ІІІ, он убил 25 боевиков Талибана.

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Соответствующий фрагмент из книги, которая увидит свет 10 января этого года, опубликовало издание ВВС. Как отметил сам Гарри, он не боится этого числа убитых, поскольку боролся с "плохими парнями".

"Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число – 25. Я не испытываю от него удовлетворения, но оно и не смущает меня… В пылу и неразберихе боя я не думал об этих 25-ти как о людях. Это были шахматные фигуры, сметенные с доски. Плохих парней уничтожали до того, как они успевали убить хороших", – написал герцог Сассекский.

Неожиданное заявление Гарри вызвало резонанс в сети. Отреагировал на него и высокопоставленный лидер талибов Анас Хаккани. На своей странице в Twitter он буквально обвинил члена британской королевской семьи в "преступлении против человечности".

"Те, кого ты убил, были не шахматными фигурами, это были люди. У них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев многим не хватает вашей порядочности очистить свою совесть и признаться в своих военных преступлениях. Правда в том, что вы сказали. Наши невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических деятелей", – высказался Хаккани.

Однако не только талибов возмутило откровение принца. Своей негативной реакцией поделился и британский полковник в отставке Тим Коллинз. Он заверил, что в "армии себя так не ведут", а выход мемуаров назвал "трагической аферой для зарабатывания денег с целью оплатить образ жизни, который он не может себе позволить".

Как писал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри в своей книге "Запасной" рассказал о ситуации, которая произошла с ним и принцем Уильямом в 2019 году. Сын принцессы Дианы признался, что его брат напал на него во время ссоры из-за Меган Маркл. Уильям позволил себе применить жестокость, повалив Гарри на пол.

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