Принц Гарри и Меган Маркл крестили годовалую дочку: крестным стал известный американский актер

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл провели крещение своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, которой в июне 2023-го исполнится два года. Как стало известно, церемония состоялась 3 марта в доме герцогов Сассекских в Монтесито, штат Калифорния, США.

Видео дня

Провел ее архиепископ Лос-Анджелеса преподобный Джон Тейлор. Об этом сообщает издание People, ссылаясь не представителей Гарри и Меган.

"Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса, преподобным Джоном Тейлором", – цитируют журналисты пресс-службу герцогов.

Источник утверждает, что королю Великобритании Чарльзу ІІІ, королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон были отправлены приглашения на крещение внучки и племянницы соответственно, однако они там не присутствовали.

Крестным отцом девочки стал известный американский актер, режиссер, продюсер и бизнесмен Тайлер Перри, который является близким другом Меган Маркл. Зрители могут знать его по ролям в фильмах "Не смотрите наверх" (2021), "Исчезнувшая" (2014), "Власть" (2018) и другим.

Сообщается, что актер прибыл на церемонию с госпел-хором из 10 человек, который исполнил песню Oh Happy Day и This Little Light of Mine. Последняя звучала на свадьбе Меган и Гарри.

Кого скандальные герцоги выбрали на роль крестной мамы для своей дочери – неизвестно.

Также журналисты пишут, что на вечеринке в честь крестин присутствовало около 20-30 человек. Старший ребенок принца Гарри и Меган Маркл Арчи развлекал публику танцами с сестренкой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Гарри и Меган Маркл попросили освободить их резиденцию Frogmore Cottage , где они жили до переезда в США и останавливались во время визитов в Великобританию. О вероятной причине "выгона" – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!