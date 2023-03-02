Чарльз III приказал принцу Гарри и Меган Маркл выехать из их британского поместья: все из-за скандальных мемуаров

Принца Гарри и Меган Маркл попросили освободить их резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили до переезда в США и останавливались во время визитов в Великобританию. Сейчас герцоги Сассекские занимаются тем, что отправляют все свои вещи из поместья в их дом в Монтесито, штат Калифорния. Этот процесс должен быть полностью завершен до коронации Чарльза ІІІ в мае этого года.

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Соответствующую информацию подтвердил представитель принца Гарри и Меган, передает ВВС. А вот Букингемский дворец такой приказ пока никак не комментирует.

Впрочем, The Sun опубликовал инсайдерскую информацию от людей, приближенных к дворцу, которая раскрывает, что инициатором "выселения" герцогов стал король Чарльз ІІІ. Это якобы ответ суверена на резонансные мемуары его младшего сына, в которых Гарри привел немало скандальных фактов из жизни королевской семьи.

После того, как внук покойной Елизаветы ІІ и его супруга-американка окончательно съедут из поместья, там, по словам источника, будет жить принц Эндрю, младший брат британского монарха.

Отметим, Frogmore Cottage – объект с 10 спальнями на территории Виндзорского замка в Беркшире. Резиденция была подарком герцогам Сассекским от покойной королевы. Она внесена в список памятников архитектуры II степени.

Также добавим, что мемуары принца Гарри под названием "Запасной" повествуют о жизни герцога Сассекского после смерти матери – принцессы Дианы – в 1997 году. В частности, младший сын короля Чарльза III рассказал, как отговаривал отца жениться на Камилле, как употреблял наркотики, откуда взялось название книги и многие другие скандальные подробности из жизни королевской семьи. Самые интересные тезисы – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри заявил, что его родили в качестве донора органов для принца Уильяма, если с главным наследником на престол что-нибудь произойдет.

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