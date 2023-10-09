Актер 'Сватов' рассказал о 'снобизме' российских звезд на съемках сериала: принимали свысока

Актер Сергей Калантай, который в свое время много снимался с российскими актерами, рассказал об атмосфере, царившей на площадке сериала "Сваты". Калантай сыграл одну из ролей в пятом сезоне проекта.

Артист не удивлен, что российские звезды, годами ездившие работать в Украину, не поддержали нас во время полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Скажу вам, российские актеры всегда приезжали сюда с уверенностью, что они господа. Задирали нос. У них такая политика – имперская, которая, по сути, является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения – они так поступали всегда", – говорит Калантай.

Видео дня

По его словам, на съемках сериала "Сваты" тоже господствовали россияне. "У меня было только два съемочных дня на той площадке, поэтому не успел войти в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот российский снобизм, который царил на съемке. Принимали свысока", – вспоминает Сергей Калантай.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда "Сватов" Татьяна Васильева горячо поддерживает кремлевскую политику и бегает по телеэфирам, где поносит Украину. В одном из недавних телешоу ура-патриотка заявила о "гибели Украины как государства". Каждое интервью Васильевой об Украине не обходится без "фашистов и нацистов". Рашистка не скрывает, что делает это за деньги. По ее словам, благодаря таким телешоу, у нее есть возможность получить немалый дополнительный заработок: "Долго не ходила передачами. Но заинтересована зарабатывать – на квартиру внукам".

Полное интервью Сергея Калантая для OBOZREVATEL читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что предатель Оксана Байрак снимает в России мелодраму под чужим именем и с актерами из Украины

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!