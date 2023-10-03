Звезда 'Сватов', опозорившаяся заявлениями об Украине, стала неузнаваемой из-за многочисленных пластических операций

Российскую актрису Татьяну Васильеву, снимавшую в нескольких сезонах сериала "Сваты", заподозрили в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Эксперты утверждают, что знаменитость еще три десятка лет назад начала перекраивать лицо, и теперь эти вмешательства дают о себе знать.

Актриса Васильева поддерживает агрессивную политику Кремля и бегает по телеэфирам, где оскверняет Украину. Ура-патриотка не скрывает, что делает это за деньги. Но собирает средства совсем не на новую "пластику".

Пластический хирург Мадина Байрамукова в разговоре с росСМИ предположила, что актриса давно бегает к пластическим хирургам. Мол, Васильева протоптала дорожку в клиники, еще "когда эстетическая медицина еще начинала развиваться не только в России, но и в мире". По мнению эксперта, актриса начала агрессивно перекраивать внешность "еще 30 лет назад", а теперь эти вмешательства ей аукаются: "Все это выливается в стойкие отеки, пастозности вследствие наличия имплантатов".

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Ура-патриотке Васильевой 76 лет. Конечно, это слишком много для того, чтобы с помощью современных косметических вмешательств улучшить внешность. В этом возрасте, как говорит пластический хирург, существует масса противопоказаний для хирургических операций по состоянию здоровья.

"Организм уже практически не производит эластин и коллаген, что однозначно сказывается на состоянии кожи. После семидесяти гораздо хуже работает лимфатическая система. Поэтому естественно, что все возрастные изменения обычно начинают активно проявляться, – говорит эксперт. – Если говорить о вмешательстве, у нее сделана круговая подтяжка, блефаропластика – возможно даже не один раз, заметно, что она прибегала к дермальным филерам".

Российская актриса Татьяна Васильева горячо поддерживает кремлевскую политику. В одном из недавних телепрограмм актриса заявила о "гибели Украины как государства": "Мы уже живем без Украины. Она разделена между Россией, Америкой. Западная Украина отойдет в Польшу". По словам путинистки, у нее были друзья в Украине, но она перестала с ними общаться. Обычно интервью актрисы об Украине не обходятся без "фашистов и нацистов".

Путинистка ранее очень часто приезжала к нам с гастролями, поэтому отлично понимает, что никаких фашистов и нацистов, о которых рассказывает в телевизоре, в природе не существует. Мало того, что артистка бегает всевозможными пропагандистскими телешоу, она откровенно признается, что берет за это деньги. По ее словам, благодаря таким программам она имеет возможность получить дополнительный заработок: "Я зарабатываю деньги, это входит в мою работу. Я долго не ходила по передачам. Но заинтересована зарабатывать – на квартиру внукам".

К слову, из всех снимавшихся в сериале "Сваты" российских актеров, лишь один Александр Феклистов (играл в телекартине Сан Саныча) открыто выступил против войны в Украине. Артист обратился через Facebook к украинцам. "Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто-то меня помнит. Хочу выразить вам слова солидарности. Мы в России испытываем невероятный стыд и позор из-за случившегося, но это мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина. С 24 февраля нам пытаются закрыть глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе и выражаем солидарность".

Между тем Татьяна Васильева в одном из пропагандистских телешоу поспешила заявить, что Александр Феклистов "просто сошел с ума". "Я могу это объяснить только каким-то безумием. Он такой тихий мирный человек, очень хороший актер. Мы много с ним играли. Весь русский такой. Какая-то дача там, рыбалка... Я это могу только объяснить безумием. Он заявляет, что мы агрессоры... Он сошел с ума, просто-напросто", – рассказала Васильева российским журналистам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актер Анатолий Васильев из "Сватов" обнародовал впечатляющие детали закулисья сериала.

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