Приходько – о скандале с Константином Меладзе: расскажу обо всем в преклонном возрасте

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько, которая недавно родила ребенка, рассказала о сложных отношениях с российским композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка заявила, что не хочет пиариться на теме сексуальных домогательств, но когда-то обязательно поставит точку в этой истории.

Звезда приняла участие в новом выпуске авторской YouTube-программы украинского ведущего Славы Демина "СЛАВА+". Однако на вопрос журналиста ответила расплывчато.

"Я расскажу обо всем, когда буду в преклонном возрасте, – рассказывает певица. – Сейчас это расценят, будто я делаю это под свою новую песню, как Ани Лорак рассказала об этом под свой тур. Когда люди поймут, что ни пиариться, ни хайповать я не хочу, тогда они осознают, что это правда".

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Ведущий отметил, что ведь и в случае с Ани Лорак "это была правда", на что певица добавила, мол, потом она все-равно забрала все свои слова обратно.

По словам Приходько, в последний раз она пересекалась с Меладзе на отборе на Евровидение. "Когда я увидела, что он будет одним из тех, кто отбирает, а потом продюсирует участников, я поняла: "далеко ты не поедешь, Настенька". Я помню: приехала домой, подбухнула… Сижу, пью и думаю: "Развернуться и уйти – это слабость, надо довести дело до конца". Не хотела выходить на сцену, но вышла", – вспоминает она.

Анастасия также предположила, что у Константина Меладзе сейчас нет громких хитов из-за того, что "разрушилась энергия и появляется другая", поэтому все "идет на спад". На уточняющий вопрос Демина о том, что это, возможно, произошло с композитором после развода с женой, Приходько ответила: "Пусть будет так".

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, 6-летний сын Гордей и сын Лука от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Приходько рассказала несколько неизведанных фактов из ее жизни. Артистка призналась, что лежала в психбольнице еще в юном возрасте, а также подумывала сменить пол.

Также мы писали, что Приходько живет в большом двухэтажном загородном доме, общая площадь которого составляется 200 кв. м. На территории есть зона отдыха с мангалом, а также бассейн, на обустройство которого артистка потратила около 15 тысяч гривен.