Приходько призналась, что лежала в психбольнице и хотела сменить пол

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала несколько неизведанных фактов из ее жизни. Артистка призналась, что однажды лежала в психбольнице еще в юном возрасте, а также подумывала сменить пол.

Шокирующие истории о себе Приходько поведала на своей странице в Instagram. Как оказалось, певица считала себя некрасивой и даже отвратительной. Эти мысли натолкнули ее на то, что она хотела сменить пол и быть трансгендером.

"Вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Я никогда не слышала от родителей о себе "красивая" или хотя бы "симпатичная". Я захотела сменить пол и думала, что мальчиком мне будет проще", – рассказывала в фотоблоге звезда.

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Также артистка поделилась фактом, который случился с ней в 16 лет. Именно в этом возрасте она попала в психбольницу после того, как ее сильно избили парни.

"В 16 лет меня избили трое парней и от последнего удара я ударилась виском об кирпич и меня забрали в психиатрическую больницу с жутким сотрясением, где в ночь от страха я сбежала из больницы", – признавалась певица.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть трое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, 6-летний сын Гордей и двухмесячный сын Лука от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Приходько призналась, как во время третьей беременности она составляла завещание. По словам певицы, она боялась умереть во время родов. Звезда также призналась, что роды были сложными.