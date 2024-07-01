'Приехал цветочки полить домой'. Фронтмен ТНМК Фагот оказался в эпицентре взрыва в Киеве

В воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Во время воздушной тревоги обломки российской ракеты попали в многоквартирное здание в районе Оболонь. Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) очутился в эпицентре взрыва.

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA исполнитель признался, как отреагировал на произошедшее. А также рассказал о реакции людей, которые тоже стали свидетелями попадания.

"Вчера вечером я приехал на Оболонь, припарковал автомобиль у своего дома, и через десять минут буквально рядом прилетело, – рассказывает музыкант. – Взрыв был очень громким. Возможно, так отреагировал на него, потому что это произошло фактически под боком… Люди реагировали по-разному. Кто-то, пробегая, воскликнул: "Вот и нас с боевым крещением". Кто-то в слезах и истерике бежал в подъезд, где это произошло. Звука воздушной тревоги я не слышал, поэтому все было неожиданным".

Михайлюта говорит, что его гражданская жена, дизайнер Ольга Навроцкая узнала о случившемся уже из его сообщения в Instagram. Музыкант написал в соцсети: "Вот так приехал цветочки полить домой".

Напомним, вечером, 30 июня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области. Впоследствии городской голова проинформировал, что обломки сбитой ракеты упали на один из домов на Оболони. Позже стало известно, что за помощью к медикам из-за острой реакции на стресс обратились несколько жителей дома. Одну женщину госпитализировали.

"В 14-этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры", – сообщил мэр Киева.

Как уточнили в ГСЧС, в результате падения обломков повреждены балконы на 6 и 7 этажах. Также существует угроза разрушения балкона на 8 этаже многоэтажки. Из дома на Оболони были эвакуированы 10 жителей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Rammstein после сотрудничества с россиянами неожиданно на концерте поддержал украинцев, но флаг не показал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!