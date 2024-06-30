После сотрудничества с россиянами. Rammstein на концерте неожиданно поддержал украинцев, но флаг не показал

Всемирно известная немецкая рок-группа Rammstein поддержала Украину на своем эпатажном концерте в Дублине, Ирландия, 23 июня. Группа чуть ли не с начала полномасштабной войны РФ выражала неоднократно солидарность с нашим государством, когда солист Тилль Линдеманн поднимал желто-голубой флаг.

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Вся приверженность Rammstein у многих украинцев исчезла после того, как в сентябре 2023 года группа опубликовала клип к своей песне, созданный россиянами и при участии россиян в кадре. Эту информацию Линдеманн даже не попробывал скрыть. Теперь во время турне он, похоже, пытается искупить вину. Фрагмент с концерта в Дублине опубликовали в TikTok.

На нем видно, как на одном из экранов появляется, вероятно, украинка. Человек, специально воспользовавшись моментом, поднимает футболку, чтобы показать популярный лозунг "Русні п*зда". На груди черной футболки невооруженным глазом заметен также герб Украины.

Что интересно, через несколько секунд кард переключился уже на других зрителей. Тилль Линдеманн никак не прокомментировал подобное, и желто-голубой флаг он не поднимал.

Однако этот кадр может быть не случайным. В комментариях к видео украинцы утверждают, что на разных концертах в городах Европы группа показывала тот же несколькосекундный ролик с этой же девушкой.

"В Неймегене [Нидерланды] тоже девушку с такой надписью показывали", "В Марселе [Франция] точно в такой футболке тоже девушку показывали на экране" – подчеркнули зрители.

Как выше отмечалось, Rammstein регулярно поддерживал Украину в войне с РФ, но в прошлом году, вероятно, группе "надоело", поэтому они решили опубликовать клип к треку Zunge, который почти полностью создали россияне еще в 2021 году. Несколько лет его никто не выкладывал в сеть, поэтому, что именно побудило лидера рок-группы показать его во время агрессии России и геноцида с ее стороны, – неизвестно.

Вместе с российской актрисой Аглаей Тарасовой Линдеманн устроил экранную любовь и страстные поцелуи. Срежиссировала клип актриса Анна Цуканова-Котта, а снимали его на арене Большого Московского цирка. К каждому кадру прилагали свои руки россияне.

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