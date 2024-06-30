Россияне атаковали Киев ракетами: сработала ПВО, обломки упали на жилой дом. Фото и видео

В воскресенье, 30 июня, страна-агрессор атаковала Киев ракетами. Отмечается, что сработало ПВО, но ее обломки упали на жилой дом.

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Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

"В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. По предварительным данным, повреждение многоэтажного жилого дома", - написал чиновник.

Как отметил мэр города Виталий Кличко, обращений от пострадавших из дома на Оболони, куда попали обломки, пока нет. Медики дежурят на месте.

"В Оболонском районе столицы обломки упали на жилой дом. Возгорание на 8 и 9 этажах. Все экстренные службы на месте", – сообщил он.

По состоянию на 20:06 начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что после ракетного удара в Оболонском районе столицы предварительно поврежден многоэтажный жилой дом.

"По оперативной информации произошло возгорание балкона на одном из этажей. Информация о пострадавших уточняется", – добавил он.

На месте работают все оперативные службы.

По состоянию на 20:25 в ГСЧС сообщили, что после падения обломков российской ракеты в Оболонском районе столицы произошло частичное разрушение балконов на 6 и 7 этажах. Также существует угроза разрушения балкона на 8 этаже многоэтажки.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Однако, как уточнил мэр города Виталий Кличко, двум пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них острая реакция на стресс.

"В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры", – написал Кличко в Telegram.

По состоянию на 20:31 начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ракетной атаки на Киевщину

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область ракетами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", – отметил чиновник.

Он добавил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры области нет. Впрочем, зафиксированы падения обломков на территории столицы. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.

На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые. Информация уточняется.

"В очередной раз обращаемся к каждому жителю Киевщины - не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких. Во время тревоги находитесь в укрытиях", – добавил Кравченко.

Как уточнили в КГВА, враг нанес очередной ракетный удар по столице в 19:30. По предварительным данным Воздушных Сил, противник, вероятно, применил крылатые ракеты. Они пересекли Черниговщину и направлялись в Киев с северо-восточного направления. Силами и средствами ПВО вражеские воздушные цели были уничтожены. Тип и количество ракет в итоговых отчетах обнародуют Воздушные Силы.

По состоянию на 20.47 мэр столицы Виталий Кличко сообщил о том, что из дома в Оболонском районе эвакуировали 10 жителей. В настоящее время к медикам обратились пятеро пострадавших. Все – женщины, с острой реакцией на стресс. Одну пожилую женщину госпитализировали, другим оказывают помощь на месте. Все экстренные службы работают дома и возле него.

По состоянию на 21:11 в ГСЧС сообщили, что на месте падения обломков пяти женщинам с диагнозом "острая реакция на стресс" была оказана помощь медиками на месте. Одна пожилая женщина была госпитализирована по ее собственному желанию. На месте происшествия работает 45 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 30 июня, войска России нанесли удар КАБом по Харькову, в городе раздался взрыв. Под обстрел попало отделение "Новой почты". Один человек погиб, пострадали еще девять человек, среди которых восьмимесячный ребенок. Девять человек, которые могли находиться на месте прилета, ищут.

Напомним, днем ранее, 29 июня, РФ атаковала Дергачи Харьковской области. В результате обстрела пострадали два человека.

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