От преследований до угроз убийством: звезды, ставшие жертвами безумных фанатов

Быть знаменитостью – это не только о гастролях, интервью и постоянных поисках вдохновения для новых идей. Это и об ответственности и повышенном уровне опасности, что связано с публичной деятельностью. Не секрет, что среди поклонников звезд есть неуравновешенные и странные личности, которые часто переходят границы дозволенного.

Читайте в материале OBOZREVATEL об артистах, пострадавших от своих "фанатов".

Рианна

В 2015 году американскую R&B и поп-певицу преследовал маньяк. Он угрожал артистке: писал ей сообщения в соцсетях, где делился подробностями о плане убийства. Как-то на своей Instagram-странице мужчина опубликовал снимок, где стоит перед фасадом дома "жертвы", и подписал его такими словами: "Как бы мне было хорошо, если бы я убил Рианну".

Видео дня

Певица, долго не думая, обратилась в полицию. Спецслужбы быстро среагировали, после чего фанат отстал от знаменитости. Через полгода он снова напомнил о себе: прислал "жертве" непристойное видео. Она вновь подала заявление в полицию, поэтому мужчина больше не беспокоил ее.

Дженнифер Лоуренс

В 2013 году к американской киноактрисе названивал безумный фанат. Он угрожал расправой брату Дженнифер и якобы хотел "защитить" от него и любых опасностей саму знаменитость. Пока это оставалось на словах, Лоуренс не принимала мер по собственной защите. Но когда чудак переехал в родной штат актрисы и приступил к поискам ее дома – его поймала спецслужба.

Ума Турман

Звезда фильма "Уголовное чтиво" долгое время страдала от влюбленного преследователя – Джека Джордана. Сначала мужчина звонил Турман на домашний телефон, чтобы узнать, как у нее дела, и убедить, что ее бойфренд – не лучший вариант для заключения брака. Джек предлагал свою кандидатуру как избранника.

Со временем Джордан стал угрожать Уме: якобы он покончит самоубийством, если не будет взаимности. В результате полиция выписала ордер на арест, а после судейского заседания отправила сумасшедшего в психбольницу. Спустя три года Джек снова позвонил звезде, после чего его посадили за решетку.

Николь Кидман

В 2001 году австралийская и американская актриса стала жертвой преследователя по имени Мэтью Хукер. Он писал Кидман любовные письма, звал ее на свидания и стремился познакомиться с детьми кинозвезды. Кроме того, чудак неоднократно пытался трудоустроиться на работу к артистке и приходил к ее дому.

В конце концов Николь подала на Мэтью в суд, чтобы запретить какие-либо контакты. Через некоторое время Хукер стал обвинять актрису в том, что она пыталась пропиариться, испортив его репутацию.

Кира Найтли

Преследователем британской актрисы стал Марк Ревилл. Он приходил к дому звезды и мяукал под дверью, а еще – подбрасывал в почту открытки с изображениями пары кошек. Со временем это надоело Найтли: она стала бояться выходить из дома, и волновалась за маленькую дочь.

В результате супруг Киры написал заявление в полицию, после чего Марка отправили на несколько сеансов к психиатру и посадили на 2 месяца в тюрьму. Ревилла выпустили на свободу и запретили подходить к семье Найтли ближе, чем на 100 метров.

Кайли Дженнер

9 декабря 2021 года 23-летний фанат модели Кайли Дженнер решил сделать предложение руки и сердца. Он, держа букет цветов и помолвочное кольцо, пытался пробраться на территорию дома звезды. В результате парень попал не к "любимой", а к ее соседке. Его арестовали за незаконное проникновение в частную собственность.

Ранее OBOZREVATEL писал: