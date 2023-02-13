Премия ''Золотой лифон'': в Украине определили самого сексуального деятеля культуры, воюющего на фронте. Фото

Традиционно в Украине выбрали победителя премии "Золотой лифон" – самого сексуального деятеля культуры. Правда, в этом году народная награда несколько изменила формат, поэтому фаворита определяли среди тех писателей, поэтов и музыкантов, которые служат на фронте в лавах ВСУ, а премию на время переименовали в "Кевларовый лифон".

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Так, в этом году почетный титул достался 47-летнему поэту и автору многих современных песен Артему Полежаке. Об этом сообщается на странице премии в Facebook.

После широкомасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины культурный деятель отложил поэзию на второй план и взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю от врагов.

"Харизматичный красавец-нацгвардеец с телом Джейсона Стейтема и чувством юмора Бога много лет радовал нас своими тонкими, ироническими стихами. Его острое слово пронизывает тело, будто облучением, и поднимает водоворот безумных мыслей в голове. "Реестровый козак Артем" – написал он про себя в Facebook Соцсети много раз банили и удаляли страницу поэта за его гражданскую позицию, на его книгах – возрастное ограничение 18+, но любовь поклонниц к нему – безгранична", – написали учредители "Золотого лифона" о победителе.

Также отмечается, что Полежака является автором хитов группы "Бумбокс", Kozak System и ТНМК. С 2014 года он активно волонтерил, неоднократно ездил в зону АТО, чтобы поддержать бойцов своими стихами. А в 2022-м поэт и сам стал военным. Сейчас служит народу Украины как стрелок в 3-м батальоне 5-й Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины. Позывной – "Химера".

Вместе с товарищами по службе Полежака освобождал от захватчиков Балаклею и Купянск на родной Харьковщине. Между обстрелами на нуле не забывает о творчестве – пишет стихи.

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