С книгой, голубем и флагом: в Ливерпуле накануне Евровидения открыли памятник, посвященный миру в Украине. Фото

В британском городе Ливерпуль, где совсем скоро начнется международный песенный конкурс Евровидение, 2 мая 2023 года состоялось официальное открытие монумента, посвященного надежде на мир в Украине. Статуя, которая изображает человека с книгой, голубем и украинским флагом, имеет высоту пять метров. Сообщается, что она будет перевезена в нашу страну после войны.

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Об этом пишет The Salvation Army. Памятник представлен на территории бывшего детского дома Strawberry Field. Идея скульптуры принадлежит 16-летней мексиканке Осбелит Гарсиа-Моралес. Она получила заказ от калифорнийской коалиции художников "Глобальная инициатива мира" в 2022 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Украинский памятник мира приглашает наших гостей встать на защиту мира, кем бы они ни были, где бы они ни находились. Монумент является прекрасным новым символом надежды для Украины, и он будет напоминать остальным о пути к миру: служить, делиться, прощать, вести диалог", – сказала Кэти Версфельд, директор миссии "Strawberry Field".

На официальной церемонии открытия присутствовали гости из Британии и других стран. Среди них - сестра Джона Леннона Джулия Берд, руководитель Ассоциации украинцев Великобритании в Ливерпуле Петр Ревко, певица Брук Комб и другие.

"Поскольку Ливерпуль снова объединяет мир с помощью музыки и песен, наш новый памятник является своевременным напоминанием, что в Украине наступит мир", – резюмировала Кэти Версфельд.

Напомним, ранее OBOZREVATEL информировал, что во вторник, 9 мая, состоится первыйполуфинал конкурса Евровидение-2023. За прохождение в финал будут бороться 15 вокалистов. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Чтобы узнать, где можно посмотреть шоу – переходите по ссылке.

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