'Представить такое невозможно'. Актер-воин Максим Девизоров о побратимах из списка Forbes, двух братьях на войне и неожиданном разводе

Актер Максим Девизоров – известный по ролям в киноработах "Мирный 21", "Первые ласточки", "Новенькая", "Лучшие выходные". Встал на защиту страны с первых дней полномасштабного вторжения. Прошел Донецкое и Харьковское направление в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В настоящее время находится в Отделе Коммуникаций Командования Сил ТРО ВСУ, где вместе с командой создает документальные фильмы, сюжеты новостей о войне. Понемногу возвращается в профессию – развивает проект "Театр Ветеранов", играет в столичном Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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В интервью OBOZ.UA Максим Девизоров признался, как его изменила война, объяснил, почему распался его брак с актрисой Светланой Гордиенко, на которой женился уже после полномасштабного вторжения. А также рассказал о двух братьях, тоже защищающих страну с оружием в руках.

– Максим, как вы попали в ВСУ? Имели военный опыт?

– Военная подготовка была минимальной – в рамках подготовки к фильму "Мирный 21". Немного строевой, работы с оружием. В киевском военкомате, к которому приписан, я был уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Но, учитывая, какое количество людей хотело присоединиться к вооруженным силам, мне сказали, что в приоритете те, кто имеет боевой опыт. Поэтому пришлось искать лучшей доли на западе Украины.

Через некоторое время мы с друзьями поехали во Львов провожать за границу наших девушек. Меня приняли на военный учет там. Помню, уже проходил завершающий этап оформления, было много мужчин, думаю: "Как хорошо, такое единство!" Подходит военный и спрашивает: "Кто хочет ехать на войну?" Но почему-то только я один поднял руку. Потом слышу в очереди, что кто-то уже справочку принес, что не может воевать… Хотя больше все же было тех, кто приехал становиться на учет, много добровольцев. Но именно в тот момент произошла такая ситуация.

– В одном из интервью вы рассказывали, что решению идти на войну повлияла гибель во время боев за Киевскую область вашего коллеги и друга Паши Ли.

– Пашка – это самый светлый человек, которого я знал. Он на таком вайбе жил – гедонист, эстет, невероятный добряк. На площадку приносил печенье, которое сам выпекал, называл его "пашалишки". Всю съемочную группу угощал. О его гибели я узнал из интернета – мы ехали в машине во Львов. Еще некоторое время теплилась надежда, что это неправда. А потом знакомые подтвердили, что действительно произошла трагедия. Время от времени я в Facebook переписываюсь с его мамой. Просит, чтобы берег себя, благословляет меня. К сожалению, мне не удалось попасть на премьеру документального фильма, который недавно сняли о Пашке. Очень хочу поехать к нему на кладбище – он похоронен в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

– У вас такой необычный позывной – "Киндер". Почему именно так решили представляться?

– Было несколько причин для этого. Я мечтал о семье, о том, чтобы у меня появился ребенок – о пацане думал, но был бы очень рад и девочке. Вторая причина: когда выехали в Донецкую область, сначала нас расквартировали в детском саду. Ну и третье – это известный факт обо мне: я очень люблю сладкое, поэтому выбор позывного был очевиден. И я не прогадал (смеется). На праздники волонтеры и друзья постоянно передавали мне сладости, чаще всего именно киндеры. А потом, когда начался второй, третий сезон в армии, решил, что надо что-то менять, и теперь у меня позывной "Максанди". Это название мороженого из "Макдональдса" и плюс ассоциации с моим именем.

– Как ваши родные отреагировали на ваше решение?

– Мама отнеслась с пониманием. А потом ушли и мои братья. Родной брат Валентин попал в морскую пехоту, а двоюродный Денис – в Третью штурмовую бригаду. Конечно, очень сильно волнуются – и мама, и ее сестра, моя тетя. Мама очень любит сериал "Друзья", и, когда была возможность и связь, отправлял ей коротенькие смешные видео оттуда, чтобы как-то развлечь. Иногда повторялся, и она мне отвечала: "Это не считается". Она у меня большая молодчина. По профессии – химик, однако никогда не боялась кардинально менять жизнь. Сейчас немного легче, я могу ее часто видеть, ребята воюют. Брат Денис сейчас находится в госпитале, перенес операцию. Я его приглашал на спектакль к нам в театр. Надеюсь, что Новый год мы встретим все вместе. Если Валентину удастся приехать – это будет настоящее новогоднее чудо для всех нас.

– Какими были ваши новогодние праздники, когда находились на войне?

– Проходили в тесном кругу побратимов, в блиндажах. Однажды как раз были на позиции. К нам не приходил ни Санта-Клаус, ни Святой Николай, но были в гостях дронщики, которые показывали новогодние фейерверки – охотились за вражеским танком, который успешно удалось уничтожить. Своеобразный вайб, но мне понравилось – пылало знатно.

– Как вас изменила война? Ваш коллега, руководитель Театра Франко, а в прошлом – ушедший на фронт солдатом министр культуры Евгений Нищук, говорил нам в интервью, что должен был привыкать к тому, что нужно спрятать в себе управленческие амбиции. А Александр Печерица, актер этого же театра, находившийся в ВСУ полтора года, вспоминал, что остро ощущал утрату личной свободы.

– Я достаточно гибок, особенно если это касается вопроса работы в коллективе. К тому же мне очень повезло с командиром и побратимами. Мы всегда были готовы подставить друг другу плечо, вместе решали поставленные задачи. Первые недели, когда вернулся в Киев, было даже беспокойно из-за того, что нет ни выходов арты, ни приходов. Там это уже настолько стало нормой, что чувствовал себя тревожно, когда этого не слышишь. Но пришлось привыкать к бесовским воздушным тревогам – вот такое поразительное отличие.

Признаюсь откровенно: в начале службы я переживал, как бы не потерять свою какую-то детскую непосредственность – склонность к игре, шуткам, потому что это все очень помогает в профессии. И мне кажется, я не избавился от этого. А вместе с тем приобрел мощный опыт – слышал много историй, был свидетелем очень нетипичных ситуаций, которые сильно повлияли на мировосприятие.

– Что труднее всего было для вас на войне?

– Наверное, как для каждого воина – терять побратимов. Когда такое случается, это очень подкашивает. В моменты отчаяния даже думаешь, что пусть с тобой случится что-то страшное, лишь бы больше не оплакивать друзей. Но ненависти к врагам у меня нет, мне не свойственна эта эмоция. Злость – это есть.

– Так получилось, что одной из первых ваших работ в кино стало участие в российском сериале "После школы". Вы ездили работать в Москву?

– Это было еще в подростковом возрасте – в 2012 году. Съемки проходили не в России, а в эстонском Таллине. Команда состояла по большей части из россиян. Но и местные продакшны были заняты. Примечательно, что моим партнером по картине был Олег Скрипка. Он играл уличного музыканта по кличке Кетчуп. А мой герой хотел стать этаким новым Куртом Кобейном – жить под мостом, зарабатывать игрой. Олег играл наставника моего персонажа, учил его играть на гитаре. Мы много общались вне съемочной площадки. Я очень рано стал сниматься. Сначала в рекламе вместе с родным братом, потом была полнометражная картина с Ирмой Витовской, но, по-моему, этот проект так и не получился. Мне тогда было, кажется, лет восемь.

– Вместе с побратимами вы недавно основали в Киеве проект "Театр Ветеранов". Расскажи о нем.

– Это общий проект "ТРО Медиа" и "Театра Драматургов". Здесь наши воины получают необходимую базу навыков для создания качественной драматургии на основе собственного опыта, переживаний и ощущений. В июне мы начали учебу, в октябре прошел фестиваль первых пьес. И сейчас в столичном Театре на левом берегу уже состоялась премьера спектакля "Военная мама", созданная в рамках проекта. Его автор – ветеран, боевой медик Алина Сарнацкая. Спектакль о выборе, боли и человечности во время войны. О том, как окопы становятся домом, взрывы – обыденной музыкой, а юмор – броней, помогающей держать дух. А поставил этот спектакль тоже военнослужащий – Александр Ткачук, с которым сейчас вместе служим. Среди актеров – как профессионалы, так и ветераны, действующие военнослужащие.

Сейчас мы готовимся ко второму набору. Желающих испытать свои силы в разработке драматургии оказалось очень много. Ребятам нужен этот инструмент, чтобы делиться переживаниями в кругу тех, кто понимает, что такое побывать на войне. У каждого военнослужащего своя история. К примеру, майор Николай Левкун потерял обе ноги в 2017 году, однако сумел с честью удержать на рельсах жизни свою судьбу. Более того, после протезирования в Германии стал чемпионом Международного турнира по парабобслею на олимпийском треке. Мы с ним познакомились на Ukrainian Fashion Week, где он участвовал как модель в одном из показов. Я пригласил его в "Театр Ветеранов". Говорит, что нравится, максимально комфортно чувствует себя на сцене.

– Мы с вами разговариваем на премьерном показе картины "Поезд в 31 декабря", который стартует в кинотеатрах уже 1 января. В фильме вы играете военнослужащего.

– Когда авторы картины узнали, что я в Киеве, пригласили на кастинг. Сначала меня предлагали на роль жениха, тоже военнослужащего. Но из-за ограничений по службе у меня было очень мало свободного времени – максимум на несколько съемочных смен, а та работа требовала более длительного процесса, поэтому утвердили на другого военного. За пару ночных смен сняли все, что нужно. Фильм, который мы увидели сегодня, мне понравился. Я люблю, когда шутки действительно смешные, а плотность юмора в этой картине приятно поразила. Видно, что сценаристы и создатели изрядно кайфанули, работая над лентой.

– Были в вашей творческой жизни роли, от которых отказывались?

– Конечно. Например, из-за низкого качества сценария или не отозвался персонаж. Однако я никогда не жалел об этом, потому что, когда видел результат, понимал, что поступил правильно. Но бывало и наоборот – несколько проектов, где я видел себя в какой-то роли, прикидывал, как бы я это мог сыграть, не сложились по разным причинам. Но это не работа всей жизни, как, скажем, произошло с Уиллом Смитом, которому предлагали сыграть Нео в культовой "Матрице", и спустя много лет он искренне признался, что сожалеет, что не поработал в этой картине. Или Мэтт Дэймон, отказавшийся от главной роли в "Аватаре", тоже потом рассказывал, что сожалеет об этом. Мол, никогда уже не снимется в фильме, заработавшем один миллиард долларов (смеется).

Однажды мой папа, посмотрев одну из картин при моем участии, посоветовал больше в таком не играть. Это был проект вроде "реальной мистики", где реконструировались какие-то бытовые преступления. Отец ходил в церковь и сказал, что ему эти истории не нравятся и он бы не хотел, чтобы его сын участвовал в таком.

– Когда не стало из-за болезни вашего папы, вы, как рассказывали в одном из интервью, уже через несколько дней после похорон должны были выйти на съемочную площадку. Почему никому не сказали о потере?

– Ну такая у меня натура интровертная. Потребовалось время, чтобы принять эту реальность. А какие-то слова жалостливые – они бы меня только еще больше удручали. Когда я почувствовал, что справляюсь, то уже делился с ближайшим окружением своей болью.

– В мае 2022 года вы женились на актрисе Светлане Гордиенко, а в июле этого года стало известно, что вы уже не супружеская пара. В чем причина?

– Я скажу одним предложением, и больше мы не будем об этом говорить, хорошо? Просто не тот человек встретился на моем пути. Гнилое яблоко. Вот и вся причина. Отношений мы сейчас не поддерживаем никаких – это для меня не имеет смысла.

– Это не первый ваш брак. Был еще один, вероятно, студенческая любовь?

– Да, еще был студенческий брак.

– А сейчас ваше сердце свободно или вы в отношениях?

– Свободно.

– Перед тем, как ответить, вы выдержали паузу.

– Нет, не потому. Я просто пытался, пока вы спрашивали, быстро съесть конфету.

– Слушайте, вы так шикарно выглядите и постоянно едите сладкое! В чем секрет?

– Это годы тренировок (смеется). Ежедневно-ежедневно.

– Хочу еще спросить: на ваш взгляд, артистам место на войне?

– А я не могу сказать, что актеры и представители других профессий из мира кинопроизводства как-то в стороне остались от происходящего в стране. Большой процент – в армии. Культура является важным фактором для сохранения нации. Поэтому следует давать возможность и театрам, и другим культурным учреждениям функционировать должным образом. Но вместе с тем – творческим людям место на фронте, равно как и строителям, водителям, бизнесменам. У нас в роте было трое актеров из львовского Театра Заньковецкой. Были люди из списка Forbes. У каждого разный доход, разные жизненные принципы и опыт. Но мы все работали на одно – защиту наших семей.

– Вы поддерживаете с ними связи? Какова судьба этих людей?

– Кто-то остался в бригаде, кто-то перевелся, кого-то – списали с возрастом. Мы поддерживаем связь, поздравляем с праздниками друг друга. Как раз два моих близких друга специально приехали ко мне в Киев во время отпуска. Я их пригласил на премьерный показ, мы вместе смотрели "Поезд в 31 декабря".

– Есть ли кто-то среди этих друзей, которого возьмете кумом, когда родится тот мальчик, о котором мечтаете?

– Есть претендент на эту работу (смеется). На свадьбе мой побратим был свидетелем. Сейчас говорит: "Я с таким намерением соглашался, что дальше стану крестным, а ставка не зашла. Ты теперь должен мне!"

– В прошлом декабре вы получили от Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІІ степени. Как вы вообще относитесь к наградам?

– Ну такие награды даются за достойные поступки. И, думаю, семьи бойцов гордятся их мужеством. А для самого военного это ничего не меняет, по большому счету. Как шутят на войне, "льгот нет, есть только статус". Когда я получил удостоверение участника боевых действий, подтверждающее статус ветерана войны, признаюсь, переполняли двоякие ощущения. Моему одному брату 26, другому – 24. Мы все ветераны. Еще несколько лет назад вообразить такое было просто невозможно. Даже в фантазиях такое развитие событий мы бы не придумали.

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