'Предательницу' Тейлор Свифт освистали во время Супербоула 2025: Трамп злорадствовал, а реакция певицы стала мемом. Видео

Американскую певицу Тейлор Свифт освистали на Супербоуле 2025, когда ее показали на большом экране стадиона Caesars Superdome в Новом Орлеане, США. Поп-звезда прибыла на матч, чтобы поддержать своего бойфренда, игрока "Канзас-Сити Чифс" Тревиса Келси, однако реакция публики оказалась не совсем дружественной.

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Еще большую огласку ситуация приобрела после того, как бывший президент США Дональд Трамп открыто злорадствовал по этому поводу в своей соцсети. Вместо этого кадры с растерянной реакцией Свифт моментально разлетелись по интернету, превратившись в новый мем. OBOZ.UA расскажет подробнее об этом инциденте.

Почему Тейлор Свифт освистали

Существует несколько версий, почему певицу назвали "предательницей". Во-первых, Свифт выросла в Пенсильвании, где базируется команда "Филадельфия Иглз", ставшая соперником "Канзас-Сити Чифс" в финале. Поэтому многие фанаты считали ее поддержку бойфренда "изменой".

Во-вторых, в преддверии матча Тейлор и Тревис поужинали вместе, что в спортивной среде считается плохой приметой: игроки не должны видеться с близкими перед важными играми. Поражение "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40:22 лишь подтвердило эту теорию для суеверных болельщиков.

В третьих, бойфренд Тейлор Свифт поддерживает президента США Дональда Трампа в то время, когда певица еще во время предвыборной кампании призвала голосовать за его конкурента Камалу Гаррис.

В сети появились мемы

На видео, быстро ставшем вирусным, видно, как Свифт удивленно смотрит на подруг и спрашивает: "Подождите, что происходит?" Это послужило поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Хейт со стороны Дональда Трампа

Трамп намекнул, что фанаты MAGA (Make America Great Again) освистали Тейлор из-за ее политических взглядов. Певица неоднократно критиковала республиканцев, а ее парень, напротив, положительно высказался о присутствии президента на Супербоуле.

"Единственной, кому пришлось пережить более тяжелый вечер, чем "Канзас-Сити Чифс", была Тейлор Свифт. Ее освистали со стадиона. MAGA помнит все!" – высказался Дональд Трамп.

После этого заявления Тревис Келси обиделся на президента США.

Источник, близкий к мужчине, сказал Daily Mail: "Трэвис знал, что Тейлор освистали, и чувствовал себя беспомощным. Увидев выражение ее лица, он почувствовал себя беспомощным. Он всегда защищал ее, и это разбило ему сердце. У него и так был трудный вечер, и тот факт, что на стадионе были преимущественно болельщики "Филадельфия Иглз", не помог. Тревис знает, что это причинило ей боль, и кто-либо может это увидеть. Для многих очевидно, что фанаты "Филадельфия Иглз" считают ее предательницей".

Напомним, Дональд Трамп и Тейлор Свифт не дружат из-за того, что певица поддержала кандидата в президенты США Камилу Гаррис. Политик заявлял, что ненавидит исполнительницу. Ранее Трамп распространял в социальных сетях фейковые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых Свифт и его поклонники поддерживали его. Свифт назвала эти изображения причиной того, что она обнародовала свою поддержку.

Ранее OBOZ.UA писал, как Камала Гаррис отреагировала на поддержку Тейлор Свифт, за которую ее возненавидел Трамп.

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