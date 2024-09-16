Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт, поддержавшую на выборах Гаррис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп резко высказался по поводу поп-звезды Тейлор Свифт, ранее поддержавшей его соперницу Камалу Гаррис. Политик заявил, что ненавидит исполнительницу.

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Об этом сообщило CNBC. Отмечается, что соответствующая запись появилась на сайте Truth Social, принадлежащей Trump Media&Technology Group.

"Я ненавижу Тейлор Свифт!" – выдал кандидат в президенты.

После дебатов между Трампом и Гаррис, певица опубликовала в соцсетях сообщение в поддержку кандидатки от демократов.

"Я голосую за Камалу Гаррис, потому что она борется за права и потому, что, по моему мнению, нам нужен воин, чтобы их защищать. Я считаю, что она сильный, талантливый лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос", – написала исполнительница.

Как пишет издание, ранее Трамп распространял в социальных сетях фейковые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых Свифт и ее поклонники поддерживали его. Свифт назвала эти изображения причиной того, что она обнародовала свою поддержку.

Пока неясно, какое влияние на президентскую гонку будет оказывать поддержка знаменитостей, даже таких популярных, как Свифт. Приблизительно через день после того, как она поддержала Гаррис, ее пост привел более 300 000 посетителей на Vote.gov, правительственный веб-сайт, который направляет пользователей к информации о голосовании в конкретном штате.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Гаррис. Он считает, что уже победил на дебатах, поэтому нет смысла снова встречаться.

– Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис опередила своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после состоявшихся 11 сентября дебатов. В настоящее время отрыв составляет 5%.

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