Певица-предательница Лолита Милявская, которая родилась на Закарпатье, однако променяла Родину на кровавые рубли, показала свою 82-летнюю маму, исполнительницу Аллу Никифорову. Родственница запроданки в течение многих лет жила в Киеве, однако после начала полномасштабной войны путинистка вывезла ее из Украины.

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На видео, которое появилось в соцсетях артистки, она поздравила мать с днем рождения и отметила, что та выглядит непревзойденно, как на свой возраст. Со своей стороны родственница Милявской едва сдержала слезы.

"Тебе сегодня 82 года. Ты выглядишь лучше, чем кто-либо, кого я знаю в 60", – высказалась запроданка.

Лолита Милявская попросила мать сказать несколько "хороших слов" ее поклонникам. Мама певицы-предательницы поблагодарила всех, кто не забывает своих "старых друзей" и пожелала людям здоровья. Позже она обняла наследницу и с дрожащим голосом добавила: для нее самое важное, чтобы с дочерью все было хорошо.

На это путинистка ответила: "Так, без слез. У нас все хорошо. Семья у нас сумасшедшая, потому только смех".

Напомним, после начала полномасштабной войны Лолита Милявская поблагодарила украинцев, которые помогли ее дочери и матери эвакуироваться в более безопасное место из столицы. По словам запроданки, тогда граждане нашей страны делились с ее родственниками едой и не взяли ни копейки за ночлег.

Впоследствии Милявская увезла родных из Украины. Путинистка не оставила мать и дочь жить в своем доме в РФ, а отправила их в Болгарию. Такое решение певица оправдала тем, что не видит целесообразности проводить время в одной квартире из-за гастролей.

Уже вскоре после благодарности украинцам за помощь родным, предательница заявила, что ее мать якобы постоянно оскорбляли в Киеве из-за языка. По словам путинистки, однажды в центре столицы ее родственницу ударил "бандеровец и националист", после чего женщина упала головой о бордюр и получила сотрясение мозга и микроинсульт. Тогда нападающий якобы сделал это со словами "своим собачьим языком будешь разговаривать у москалей". Запроданка заявила, что в свое время решила не разглашать инцидент только по соответствующей просьбе матери.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ани Лорак показала редкое фото с мамой-украинкой, которая отдала ее в интернат.

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