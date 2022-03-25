Лолиту шокировали высокие цены на продукты в России: это не патриотично – зарабатывать на своих!

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская записала видео, в котором возмутилась высоким ценам на продукты в России, отметив, что нельзя так зарабатывать на "своих". Артистка заявила, что если бы поставщики магазинов, поставили себя на место других, то у них "совести было бы больше".

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Знаменитость сказала, что понимает тех людей, которые заранее купили макароны и сахар, ведь совсем скоро начнется сезон компотов и варенья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня единственное поражает, теперь у нас, там, где мы патриоты и мы дома, цены. Слушайте, я все понимаю про санкции и со всеми это все разделяю, поскольку живу здесь. Но нельзя же так зарабатывать на своих, нельзя же обдирать людей до последнего", – сказала Лолита.

Видео дня

Певица добавила, что скоро сахар совсем скоро будет стоить "как крыло самолета".

"Поэтому правильно, что купили заранее. Вот если бы те люди, которые поставляют продукты в магазинах, хоть раз поставили себя на место тех, для кого доллары и евро это мифическая единица и загранпаспорт тоже, так себе удовольствие и не у всех, наверное, совести было бы больше. Вот это не патриотично. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вспомнили, что жизнь длинная. Про бумеранги молчу", – отметила она.

Кроме того, Лолита Милявская поблагодарила украинцев, которые помогли ее родственниками из Украины эвакуироваться в безопасное место. Напомним, что еще две недели назад мать и дочь Милявской жили в Киеве, но вскоре смогли выехать из города и вернуться к обычной жизни.

"Хочу сказать огромное спасибо всем простым украинским людям, которые сделали возможным эвакуацию моих близких. Они не брали деньги за ночлег, делились едой", – отметила артистка.

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