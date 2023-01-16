Предательница Королева впервые прокомментировала, как ладит с проукраинской мамой: не совпадают взгляды

Уроженка Украины певица Наташа Королева, упрямо игнорирующая геноцид своего народа, впервые рассказала, как поддерживает общение с проукраинской мамой Людмилой Порывай. Звезда прилетела к семье в США из России, где продолжает жить, работать и платить налоги, из которых финансируют убийства украинцев.

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Как выяснилось, Королева помнит о семейных ценностях, но не соглашается с позицией мамы. Такой комментарий она оставила в своей Instаgram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того, как Людмила Порывай публично поддержала родную Украину, а ее дочь отказалась от родины, поклонников интересовало, как складываются их отношения на фоне войны в Украине. Очевидно, Королева решила прокомментировать этот вопрос.

"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", – написала певица, отпраздновавшая новогодне-рождественские праздники в компании семьи, но без мужа-путиниста Сергея Глушко (Тарзана).

Напомним: мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана. Она выложила патриотический пост в украинском стиле и отписалась от стриптизера из-за его антиукраинских заявлений.

На благотворительном концерте Ирины Билык в Майами певица позвала подругу-украинку Порывай на сцену и назвала ее зятя-стриптизера Тарзана "г*вном" из-за того, что он поддержал оккупантов. Мама Королевой в ответ рассмеялась.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тарзан в соцсетях от имени России пригрозил НАТО. По словам одиозного артиста, "русский мир бил, бьет и будет бить" военно-политический альянс за то, что он якобы расширяется на восток с целью "запретить россиянам жить".

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