Певица родом из Киева Наташа Королева, которая игнорирует геноцид украинцев и поддерживает диктаторский режим Путина, отметилась циничным поступком в День знаний. Артистка выступила в Кремле, куда заявилась в смехотворном образе куклы Барби.

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В России показ самого кассового мирового релиза Warner Bros. запрещен из-за санкций, однако звезда-предательница продемонстрировала, что не может отказаться от Голливуда. В сети начали появляться ее фото в вульгарном платье, созданном 11-летним сыном путиниста Киркорова Мартином (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

50-летняя артистка с пышными формами напялила на меня мини-платье яркого розового цвета с глубоким декольте, что оттенило все ее морщинки.

Рукавы-воланы, уже давно вышедшие из моды, дополнил нелепый бант на талии из паеток, увеличивший объемы певицы.

И без того пестрый образ она соединила с насыщенным макияжем губ розового цвета. Облегающий фасон подчеркнул все проблемные места, а короткая длина мешала свободно двигаться.

"Кукольный образ" для исполнительницы создал 11-летний сын Киркорова, которому помогала дизайнер Аника Керимова. Она воплотила в жизнь рисунки ребенка. К слову, за это модное недоразумение Королева отдала 200 тысяч рублей (77 тысяч гривен).

В таком "санкционном" образе, кричавшем о потребности россиян в "западной культуре", Королева со сцены Кремля восхваляла диктаторский режим и подыгрывала российской пропаганде.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Королева напялила на своего мужа-стриптизера Тарзана военную форму по случаю 20-летия со дня свадьбы. В окружении военных Путина она устроила праздник в Санкт-Петербурге.

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