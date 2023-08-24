Киевлянка Королева нарядила стриптизера Тарзана в форму и устроила праздник с военными Путина. Фото

Певица Наташа Королева, которая упорно игнорирует геноцид своего народа, уже готовит своего мужа-стриптизера Тарзана (настоящее имя – Сергей Глушко) к роли пушечного мяса. По случаю 20-й годовщины свадьбы артистка заставила его переодеться в военную форму и устроила праздник.

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Вместе с парой в Санкт-Петербурге развлекались и другие военные Путина, почему-то не воюющие на фронте. Циничные посты и восхваление армии оккупантов появились на странице уроженки Киева незадолго до Дня независимости Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предательница заявила, что все эти годы мечтала увидеть мужа в форме российской армии. Она окружила себя мужчинами в фуражках и радостно прошлась в их компании по городу.

"Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме", – написала Королева. Она также поздравила будущих оккупантов с Днем офицера, который как раз совпал с годовщиной.

Именно такой формат празднования показался предательнице наиболее уместным в то время, когда российская армия беспощадно обстреливает украинские города и совершает геноцид.

Как известно, Тарзан только на словах проявляет смелость и хвастается тем, что родился в семье военного, а на самом деле работает "на интимном фронте". В сети завирусилось видео путиниста, который развлекал клиентку похотливыми эротическими танцами, чем посрамил свою жену.

Кстати, всего несколько месяцев назад Королева устроила циничное шоу в цветах флага страны-агрессора. На танцовщиках из команды звезды были белые футболки, синие лосины и красные сапоги.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева заявила, что готова отправить своего мужа-стриптизера Тарзана воевать против родного народа. Артистка примирилась с тем, что ее избранника могут забрать в армию, поскольку считает, что "такая у них жизнь".

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