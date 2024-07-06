'Ну, зачем так лгать?' Алена Винницкая вспомнила, как Константин Меладзе мстил ей за того, что ушла из группы

Известная исполнительница и первая солистка группы ВИА Гра Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с продюсерами группы после того, как она покинула коллектив. В частности, певица вспомнила Константина Меладзе.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Алена Винницкая призналась, что ушла из коллектива не очень хорошо. А после продюсеры группы всячески мешали ее сольной карьере, потому что Константин Меладзе хотел показать, что "певицы без него никто".

"Конечно, он не хотел, чтобы я уходила, – вспоминает Винницкая. – Были нескончаемые встречи: не иди, все будет. А через некоторое время я открываю какой-то журнал и читаю слова Кости: "Да, мы даже хотели, чтобы Алена ушла, потому что пришла Вера. И мы поняли, что эта исполнительница нам подойдет больше". Ну, зачем так лгать? Я уже не говорю о то, как он вредил моей сольной карьере. Вспоминаю, нас пригласили на "Таврийские игры", а в последний момент мое выступление отменили. Объяснили: пригласили и меня, и "ВИА Гру". А продюсеры группы потребовали от организаторов выбирать, кого они хотят больше видеть".

По словам певицы, продюсеры "ВИА Гры" часто делали так, чтобы ей было сложно. Однако она все равно благодарит Меладзе: "За опыт, за то, что дал мне билет в жизнь, разглядел во мне артистку. Но потом началась эта месть... И я думала: ты такой талантливый, состоятельный, успешный и мстишь какой-нибудь маленькой девочке только потому, что она посмела возразить? Ну кто я по сравнению с ним? Он Константин Меладзе, пишет хиты, брат – Валерий Меладзе. Ну, зачем было все это? Но, откровенно говоря, он всегда очень боялся, чтобы у кого-то из шедших что-то получилось в свободном плавании. Хотел показать, что мы без него никто. Кстати, мы это обыграли в песне "Куклы". Именно о нем там. И, конечно, он знает об этом".

Алена Винницкая говорит, что, несмотря на недоразумения, она поддерживала некоторое время связь с Меладзе: "Мы переписывались еще десять лет, наверное. Несмотря на всю, скажем так, враждебность с его стороны, у меня к нему всегда было какое-то теплое отношение. Так странно получается: с одной стороны, я обижаюсь, а с другой, продолжаю его благодарить".

Винницкая также призналась, что когда она ушла из коллектива, вернуться ей не предлагали: "Нет, у меня такого не было. Хотя однажды, когда запускалось телешоу "Хочу в ВИА Игру", Костя неожиданно мне сказал: "Алёночка, возвращайся, пожалуйста, я сделаю тебя счастливой". А я даже не знала, что ответить… Не понимаю, зачем вообще сейчас шевелить эту тему, могу просто обозначить двумя словами ситуацию: мы разошлись не очень хорошо".

Ранее OBOZ.UA писал, что Константин Меладзе, расставшийся с Верой Брежневой, выступил в Германии с братом-молчуном и "новой пассией".

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!