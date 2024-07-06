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"Ну, зачем так лгать?" Алена Винницкая вспомнила, как Константин Меладзе мстил ей за того, что ушла из группы

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
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'Ну, зачем так лгать?' Алена Винницкая вспомнила, как Константин Меладзе мстил ей за того, что ушла из группы

Известная исполнительница и первая солистка группы ВИА Гра Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с продюсерами группы после того, как она покинула коллектив. В частности, певица вспомнила Константина Меладзе.

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В интервью OBOZ.UA Алена Винницкая призналась, что ушла из коллектива не очень хорошо. А после продюсеры группы всячески мешали ее сольной карьере, потому что Константин Меладзе хотел показать, что "певицы без него никто".

"Ну, зачем так лгать?" Алена Винницкая вспомнила, как Константин Меладзе мстил ей за того, что ушла из группы

"Конечно, он не хотел, чтобы я уходила, – вспоминает Винницкая. – Были нескончаемые встречи: не иди, все будет. А через некоторое время я открываю какой-то журнал и читаю слова Кости: "Да, мы даже хотели, чтобы Алена ушла, потому что пришла Вера. И мы поняли, что эта исполнительница нам подойдет больше". Ну, зачем так лгать? Я уже не говорю о то, как он вредил моей сольной карьере. Вспоминаю, нас пригласили на "Таврийские игры", а в последний момент мое выступление отменили. Объяснили: пригласили и меня, и "ВИА Гру". А продюсеры группы потребовали от организаторов выбирать, кого они хотят больше видеть".

По словам певицы, продюсеры "ВИА Гры" часто делали так, чтобы ей было сложно. Однако она все равно благодарит Меладзе: "За опыт, за то, что дал мне билет в жизнь, разглядел во мне артистку. Но потом началась эта месть... И я думала: ты такой талантливый, состоятельный, успешный и мстишь какой-нибудь маленькой девочке только потому, что она посмела возразить? Ну кто я по сравнению с ним? Он Константин Меладзе, пишет хиты, брат – Валерий Меладзе. Ну, зачем было все это? Но, откровенно говоря, он всегда очень боялся, чтобы у кого-то из шедших что-то получилось в свободном плавании. Хотел показать, что мы без него никто. Кстати, мы это обыграли в песне "Куклы". Именно о нем там. И, конечно, он знает об этом".

"Ну, зачем так лгать?" Алена Винницкая вспомнила, как Константин Меладзе мстил ей за того, что ушла из группы

Алена Винницкая говорит, что, несмотря на недоразумения, она поддерживала некоторое время связь с Меладзе: "Мы переписывались еще десять лет, наверное. Несмотря на всю, скажем так, враждебность с его стороны, у меня к нему всегда было какое-то теплое отношение. Так странно получается: с одной стороны, я обижаюсь, а с другой, продолжаю его благодарить".

Винницкая также призналась, что когда она ушла из коллектива, вернуться ей не предлагали: "Нет, у меня такого не было. Хотя однажды, когда запускалось телешоу "Хочу в ВИА Игру", Костя неожиданно мне сказал: "Алёночка, возвращайся, пожалуйста, я сделаю тебя счастливой". А я даже не знала, что ответить… Не понимаю, зачем вообще сейчас шевелить эту тему, могу просто обозначить двумя словами ситуацию: мы разошлись не очень хорошо".

Ранее OBOZ.UA писал, что Константин Меладзе, расставшийся с Верой Брежневой, выступил в Германии с братом-молчуном и "новой пассией".

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте здесь.

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