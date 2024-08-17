Появилось доказательство того, что Спартак Суббота уехал из Украины в Испанию в разгар войны. Фото

Скандальный "психотерапевт" Спартак Суббота, родившийся в Хабаровске и защищающий русский язык, похоже, всё-таки выехал из Украины в разгар полномасштабной войны. Бывшего соведущего "Подкаст терапии" не только заметили за границей, но и сфотографировали.

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Как сообщает Telegram-канал "Гувернантка", Суббота хочет получить статус беженца в Испании. Ранее блогер Богдан Беспалов рассказывал, что скандалист с невестой остановился в Барселоне.

Мужчину с татуировками и прической, очень похожими на те, которые есть в Субботы, заметили возле стенда с блондинкой. Возможно, компанию "беженцу" составила его избранница Елизавета.

Она, кстати, продолжает вести блог, но не указывает геолокацию. Как бы там ни было, по фото девушки понятно, что она находится не в Украине.

Ранее пару заметили в приграничном городе Могилев-Подольский, поэтому в сети предположили, что они хотят уехать в Молдову. Пограничников предупреждали об этом, однако "психотерапевт", как утверждает Богдан Беспалов, дал взятку.

Напомним, недавно Спартак Суббота в очередной раз пробил дно. Он встал на защиту российского языка и попытался даже отбелить оккупантов.

Ранее OBOZ.UA писал, что полиция открыла уголовное производство относительно действий Субботы. Правоохранители расследуют возможное использование поддельных документов об образовани, выданных на имя Спартака.

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