Пробил дно. Психолог-самозванец Спартак Суббота в разгар войны перешел на русский язык и возмутил сеть

Скандальный психолог Спартак Суббота, в прошлом известный благодаря шоу "Подкаст терапия" с Женей Яновичем, вернулся с новым проектом, пробив дно. YouTube-канал терапевта называется "Самое Время".

Он посвящен истории, рассматриваемой через призму психологии. Особенностью лекций является то, что они ведутся исключительно на русском языке.

В описании "Самое время" указано, что эксперты имеют "естественно-научный подход в исследовании исторических фактов и личностей". Спартак Суббота описан как киевский когнитивно-поведенческий и схема-терапевт, кандидат психологических наук (PhD). Его соведущей стала Татьяна Мажаровская – автор арт-лекций и лекционного пространства "Нехорошая квартира".

В первых трех выпусках речь идет о норме в сексе и как она отличается в разных культурах, о рождении детей и их воспитании, а также о том, почему люди массово женятся и массово разводятся.

В разгар полномасштабной войны в Украине ведущие решили, что уместно будет проводить видео-лекции исключительно на русском. Такое решение вызвало возмущение у фанатов Спартака, вспомнивших его прошлые неудачи:

"Я думал ну куда уж хуже, но Спартак снова доказал обратное, интересно сможет ли он еще глубже залезть в дно?"

"Он любил... позориться до конца"

"2024 год, 10 год войны, у нас до сих пор делают контент на русском. Зачем? Украинцы хотят больше украинского контента. Украинцы хотят отойти от всего русского, хотят уничтожить все русское в своей стране".

"Делать видео на российскую аудиторию – это уже клиника. Спартак постепенно деградирует".

"Так Спартак понял, что за свои преступления у него нет будущего в Украине и теперь перешел на язык врага?"

Напомним, весной 2023 года, когда шоу "Подкаст терапия" со Спартаком Субботой в роли эксперта стало популярным, украинцы обнаружили ложь психотерапевта. Как оказалось, самозванец врал о своей степени кандидата психологических наук. Более того, Суббота не учился в университете Богомольца, как утверждал ранее. Подробности – читайте в нашем материале.

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