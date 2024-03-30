Повалий украла платье известного украинского дизайнера и нелепо оправдалась: Андре Тан рассказал, как его подставила путинистка

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился, что предательница Украины, певица Таисия Повалий достоинства не имела и 20 лет назад, ведь могла позволить себе украсть платье и не расплатиться за него. Так артистка, которая не испытывала нужды в деньгах или красивой одежде, обманула модельера и нелепо оправдалась за это.

О давней истории Андре Тан рассказал в интервью Алине Шаманской, отвечая на вопрос, кто из звезд его подставил. Модный эксперт признался, что создал несколько платьев по просьбе исполнительницы, однако она осталась ими "недовольна".

"Это была очень древняя история. Я сейчас не хочу даже это рассказывать, потому что это некрасиво, но прошло уже почти 20 лет. Я когда-то сшил ей несколько платьев. Она примерила и сказала: "Это не то, это не так" и не заплатила, но забрала их. Ее водитель забрал. Потом я ее увидел в этом платье на какой-то вечеринке, подошел, сказал: "Не жмет, все красиво?" – вспомнил дизайнер, посмеиваясь.

На его вопрос певица начала оправдываться, уверяя, что ей нужно было срочно переодеться, а другой одежды в гардеробе не было.

"Она сказала: "У меня разорвалось платье, в котором я хотела прийти". И я так подумал: "Да! В твоем большом гардеробе было только платье от Андре Тана, которое тебе не очень понравилось. Я не злопамятный, но дом сожгу", – пошутил украинец.

Напомним, что сейчас свои наряды Повалий демонстрирует в Москве, на сцене Кремля и во время интервью пропагандистам, которым лжет об Украине. Например, на днях она цинично объяснила, почему пела на украинском языке "Рідна мати моя" в Кремле 9 мая 2022 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, Таисия Повалий в День Независимости Украины в прошлом году получила гражданство РФ, а недавно показалась на избирательном участке на "выборах" президента России.

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