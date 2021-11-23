'Потею, кричу на всех, плачу': певица SHADU испугала сеть изуродованным лицом после косметолога. Фото

Украинская певица SHADU (настоящее имя Ксения Шадурская) пожаловалась на самочувствие после косметологической процедуры. У артистки распухло лицо, из-за чего ей тяжело есть, пить и спать.

О последствиях неудачно похода к врачу-косметологу исполнительница рассказала в своем Instagram, подкрепив фотографиями. По словам автора поста, ее уже несколько дней "спасают" только обезболивающие препараты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ксения призналась, что на "уколы красоты" ее натолкнули давние комплексы. Она стеснялась своих синяков под глазами, потому решила исправить этот недостаток.

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"В пятницу я сделала новую процедуру, которая, по идее, должна полностью решить мою проблему. Но пока у меня вот такой результат", – пожаловалась певица, продемонстрировав распухшее лицо.

SHADU поделилась, что так ее организм отреагировал на препарат. Из-за аллергической реакции на лице она не может избавиться от боли.

"Мне очень страшно. Ужасные мысли лезут в голову. Я потею, кричу на всех, плачу", – рассказала автор поста.

Врач певицы заверил, что отек должен исчезнуть в течение недели.

Несмотря на неудачный опыт, Ксения не собирается останавливаться на достигнутом. Она хочет навсегда избавиться от своей проблемы и убеждена, что будущее за косметологией.

"Я очень верю в медицину и косметологию! И считаю, что будущее красоты за технологиями. Ведь так круто, что мы живем в 21 веке, когда можно исправить любой изъян! Поэтому, несмотря на боль и неприятную реабилитацию, я достигну своей цели – иметь открытый взгляд без усталости и синяков", – написала исполнительница.

Кратко о звезде:

SHADU – украинская певица, автор, режиссер и блогер. Родилась в городе Каменка в 1991 году. В 11 лет стала победительницей "Черноморских игр". Работала на известных проектах "Україна має талант", "Голос країни", "Танці з зірками" и других. В 2021 году начала карьеру сольной певицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Америке арестован 47-летний косметолог, введший смертельную инъекцию силикона в ягодицы клиентки. Девушка начала задыхаться и кашлять кровью.