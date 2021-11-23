"Консультанта по красоте" арестовали за смертельный укол силикона в ягодицы. Фото
Жительнице Хьюстона, 47-летней Лизе Фернандес, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 38-летней Марджи МакКлендон из Сент-Луиса. Нелицензированный "консультант по красоте" ввела инъекции силикона в ягодицы женщины, в результате чего та погибла.
Как указано в судебных документах, Лиза Фернандес работала "консультантом красоты" на дому с 2004 года, пишет New York Post. Силикон она получала незаконно и на очередной "процедуре" с помощью шприца неправильно ввела его (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Марджи МакКлендон пришла к ней на увеличение ягодиц, однако после первого курса плохо себя чувствовала. Она попыталась потребовать обратно свои деньги, однако Фернандес не стала отдавать их.
После этого МакКлендон решила продолжить курс инъекций, и пошла второй раз к тому же "эксперту". Отмечается, что процедуру несколько раз останавливали, поскольку женщине было больно терпеть процедуру.
Тогда у нее начались проблемы с дыханием, и она стала кашлять кровью, после чего ее госпитализировали в местное отделение неотлаженной помощи. Медики смогли оказать помощь Марджи, после чего она вернулась домой. Однако вскоре ее повторно госпитализировали в больницу в Миссури, где умерла.
В документах причину смерти назвали "осложнение от силиконовой тромбоэмболии легочной артерии".
Стоит добавить, что 47-летняя Фернандес была задержана полицией в результате нарушения правил дорожного движения. Когда она находилась под стражей, выяснилось, что Лиза причастна к убийству Марджи МакКлендон.
Несмотря на то, что за нее был внесен залог в размере 40 тысяч доллавров, судья округа Харрис в Техасе отказал. По его мнению, могут быть и другие жертвы.
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