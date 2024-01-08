'Потеряла почти все'. Известный украинский режиссер озвучил настоящую причину, из-за которой Алла Пугачева уехала из России

Олег Боднарчук, режиссер-постановщик "Голоса страны", "Фабрики звезд", "Варятов", предположил, что потеряла певица Алла Пугачева, уехав из РФ в знак протеста против войны в Украине. Боднарчук в свое время режиссировал "Рождественские встречи" Пугачевой.

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По словам постановщика, это "требовалось в первую очередь ей самой". Об этом украинский режиссер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Алла Борисовна потеряла почти все, – уверен Олег Боднарчук. – Это человек такого масштаба, что ей очень важно, чем завершится ее книга бытия, о чем будут последние страницы этого рассказа. Неужели вы думаете, что она, глубокий и жертвенный человек, могла допустить, чтобы ее история жизни могла закончиться внутри страны-убийцы, в которой она сидит между реками крови и наблюдает за проплывающими мертвыми телами? Даже больше: настоящий художник-творец всегда в протесте к власти, а тем более к войне.Я уверен, что для нее был слишком важен этот протест, а ее сторонникам еще раз указал на то, кем она является".

"Она не могла поступить по-другому, – продолжает Боднарчук. – В 1986-м Пугачева первая среди артистов поехала в Чернобыль после аварии, чтобы выступить для работников станции. Это был эмоциональный поступок, который стоил ей здоровья, потому что там она получила большую дозу облучения. Это событие почти никто не помнит. Я не знаю, имеет ли сегодня это для кого-то значение или в Украине или в России. Но это было нужно прежде всего ей самой, опять же для собственной книги бытия, поэтому что у нее есть мера ответственности перед собой и будущим".

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Полное интервью с Олегом Боднарчуком читайте на OBOZ.UA во вторник, 9 января.

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